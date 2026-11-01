Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026: Ai sẽ giành được vòng nguyệt quế?

Trải qua các vòng thi tuần, tháng, quý, bốn gương mặt xuất sắc nhất tranh tài trong trận chung kết là: Trần Võ Gia Bảo (THPT chuyên Lê Quý Đôn – Đông Hải, Khánh Hòa); Lý Thái Dương (THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ); Nguyễn Huy Quang Minh (THPT chuyên Thái Bình, Hưng Yên) và Đoàn Lê Anh Đức (THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, Hà Nội).

Đảm nhận vai trò MC dẫn dắt tại 4 điểm cầu trực tiếp là MC Thái Trang (Công viên biển Bình Sơn, phường Đông Hải - điểm cầu Khánh Hòa), MC Minh Tân (Khu vực Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông" - điểm cầu Phú Thọ), MC Châu Khang (Quảng trường Thái Bình, khu vực Tượng đài "Bác Hồ với nông dân" - điểm cầu Hưng Yên) và MC Sơn Lâm (Bảo tàng Hà Nội - điểm cầu Hà Nội).

Còn tại trường quay S14 Đài truyền hình Việt Nam, vai trò MC dẫn dắt, kết nối 4 điểm cầu, truyền lửa tri thức thuộc về bộ đôi quen thuộc MC Khánh Vy và Ngọc Huy.