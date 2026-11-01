Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026: Ai sẽ giành được vòng nguyệt quế?
Ngay lúc này, không khí tại các điểm cầu chung kết Đường lên đỉnh Olympia đang rất sôi động. Cùng chờ đón ai sẽ trở thành quán quân giành được chiếc vòng nguyệt quế năm nay?
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Trải qua các vòng thi tuần, tháng, quý, bốn gương mặt xuất sắc nhất tranh tài trong trận chung kết là: Trần Võ Gia Bảo (THPT chuyên Lê Quý Đôn – Đông Hải, Khánh Hòa); Lý Thái Dương (THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ); Nguyễn Huy Quang Minh (THPT chuyên Thái Bình, Hưng Yên) và Đoàn Lê Anh Đức (THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, Hà Nội).
Đảm nhận vai trò MC dẫn dắt tại 4 điểm cầu trực tiếp là MC Thái Trang (Công viên biển Bình Sơn, phường Đông Hải - điểm cầu Khánh Hòa), MC Minh Tân (Khu vực Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông" - điểm cầu Phú Thọ), MC Châu Khang (Quảng trường Thái Bình, khu vực Tượng đài "Bác Hồ với nông dân" - điểm cầu Hưng Yên) và MC Sơn Lâm (Bảo tàng Hà Nội - điểm cầu Hà Nội).
Còn tại trường quay S14 Đài truyền hình Việt Nam, vai trò MC dẫn dắt, kết nối 4 điểm cầu, truyền lửa tri thức thuộc về bộ đôi quen thuộc MC Khánh Vy và Ngọc Huy.
Vòng nguyệt quế dành cho nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia 26 được thiết kế với 4 lớp xử lý phủ vàng thật 24K và mang theo thông điệp tôn vinh hành trình tôi luyện, vượt khó và khát vọng chinh phục tri thức.
Màn cổ vũ còn xuất hiện cả ngựa.
Duy Phạm
Ngay từ sáng sớm, không khí tại Công viên biển Bình Sơn, phường Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa đã nóng rực khi hàng ngàn cổ động viên của thí sinh Trần Võ Gia Bảo (THPT chuyên Lê Quý Đôn – Đông Hải, Khánh Hòa) đã tập trung về đây để cổ vũ, tạo nên khí thế hết sức sôi động, nhộn nhịp. Thầy cô giáo cùng các em học sinh mang băng rôn, khẩu hiệu cổ vũ tinh thần cho Gia Bảo, gửi lời chúc nam sinh sẽ đem vòng nguyệt quế vinh quang về cho xứ nắng.
Thế Quang
Trên hành trình tiến về trận Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 26, bốn "nhà leo núi" đến từ Hà Nội, Hưng Yên, Khánh Hòa và Phú Thọ không chỉ vượt qua nhiều thí sinh tài năng khác mà còn ghi đậm dấu ấn riêng, mỗi người một vẻ. Cùng điểm lại hành trình "leo núi" của 4 chàng trai:
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|Bốn ứng viên tranh ngôi vị Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 26 là ai?
Bộ đôi MC Khánh Vy và Ngọc Huy sẽ đảm nhận vai trò dẫn chính tại trường quay trong trận chung kết "Đường lên đỉnh Olympia 2026".