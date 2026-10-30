Chấp nhận hẹn hò với người 100 tuổi, chàng trai 26 tuổi cay đắng vì vẫn "ế toàn tập"

Thậm chí, nhóm bạn cùng nhập ngũ còn nhiệt tình góp tiền mua cho anh gói Tinder Gold với hy vọng giúp bạn sớm có bạn gái. Tuy nhiên, món quà này cũng không mang lại kết quả như mong đợi.

Hiện làm đầu bếp riêng chuyên phục vụ tiệc nướng BBQ, đồng thời theo học ngành tài chính bán thời gian tại Đại học Khoa học Xã hội Singapore (SUSS), Samuel tiết lộ anh mới chỉ có 4 buổi hẹn hò trong đời.

Trong một tập của chương trình Gen Z Crash Course, chàng trai đã chia sẻ hành trình tìm kiếm tình yêu đầy trắc trở với người dẫn chương trình Qijia của đài YES 933.

Khi được hỏi về gói Tinder Gold do bạn bè tặng, Samuel cho biết dịch vụ này cho phép người dùng quẹt hồ sơ không giới hạn và xem được những ai đã thích mình.

Thế nhưng, kết quả sau một tháng sử dụng là gì?

“Không có cuộc hẹn nào” - Samuel thẳng thắn trả lời.

Samuel trò chuyện cùng MC đài YES 933.

Đáng chú ý, anh cũng không quá kén chọn đối tượng. Thậm chí, Samuel từng đặt giới hạn độ tuổi tối đa trên ứng dụng lên tới 100 tuổi.

“Tôi chỉ đơn giản kéo mức giới hạn lên cao nhất. Nghĩa là tôi chấp nhận cả người 100 tuổi” - anh hài hước kể.

Samuel cho biết mình từng dành thời gian quẹt hồ sơ mỗi ngày, coi việc tìm kiếm đối tượng trên ứng dụng như một trò giải trí. Sau khi Tinder Gold không mang lại hiệu quả, anh thậm chí cân nhắc mua thêm gói trả phí của một ứng dụng khác. Tuy nhiên, cuối cùng chàng trai quyết định dừng lại để tiết kiệm tiền.

Theo Samuel, một trong những nguyên nhân khiến các ứng dụng hẹn hò không hiệu quả là người dùng thường đánh giá đối phương quá nhanh qua vài bức ảnh đầu tiên, thay vì dành thời gian trò chuyện và tìm hiểu.

“Mọi người thường không muốn xem quá vài bức ảnh đầu tiên. Điều đó khiến cơ hội xây dựng một tình bạn, dù chỉ bắt đầu bằng cuộc trò chuyện đơn giản, cũng bị bỏ lỡ” - anh nhận xét.

Tuy nhiên, Samuel cũng thừa nhận bản thân có thể mắc chính thói quen này.

“Dù tôi phàn nàn về điều đó, có lẽ chính tôi cũng sẽ làm tương tự. Như vậy chẳng khác nào tiêu chuẩn kép” - anh nói.

Khi được hỏi tự đánh giá ngoại hình so với mặt bằng chung nam giới Singapore, Samuel khiêm tốn cho rằng mình hơi dưới mức trung bình.

Để tăng sức hút cho hồ sơ cá nhân, anh còn đăng ảnh mèo cưng và những món ăn ngon, hy vọng thu hút sự chú ý của các cô gái.

“Điều tôi muốn nói là khuôn mặt mình không được đẹp cho lắm. Vì vậy, hãy nhìn chú mèo và đĩa mì này! Tôi từng nghĩ nếu ngoại hình không nổi bật thì có thể bù đắp bằng những thứ khác” - Samuel chia sẻ.

Dù gặp nhiều thất bại trong chuyện tình cảm, chàng trai không buông xuôi. Anh đã giảm được 10kg và đang nỗ lực cải thiện sự tự tin.

Sau thời gian dài không tìm được đối tượng phù hợp qua các ứng dụng, Samuel quyết định thử một cách khác là tham gia sự kiện kết nối dành cho người độc thân.

Đó là buổi giao lưu thông qua trò chơi mạt chược, nơi những người tham gia có thể trò chuyện và làm quen trong lúc chơi. Trớ trêu thay, Samuel lại chưa từng biết chơi trò này. May mắn, DJ Yu Rong của đài YES 933 đã hướng dẫn anh những kiến thức cơ bản trước khi sự kiện diễn ra.

Dù không ra về cùng một cô bạn gái, Samuel vẫn gặp được người khiến mình đặc biệt chú ý.

“Tôi nghĩ buổi tối hôm đó diễn ra rất tuyệt. Tôi đã gặp được một người mà thực sự muốn tìm hiểu và ở bên” - anh hào hứng chia sẻ.

Samuel cũng thừa nhận bản thân đôi khi mất tự tin khi gặp những cô gái xinh đẹp, tài giỏi và thành đạt.

“Khi gặp những người như vậy, tôi thường cảm thấy rất tự ti. Đây chính là điểm yếu lớn nhất của tôi” - anh nói.

Trải nghiệm này giúp Samuel nhận ra rằng một người không thể được đánh giá chỉ qua vài bức ảnh trên ứng dụng hẹn hò.

“Ngay cả một chàng trai bình thường cũng có rất nhiều điều đáng để khám phá. Có thể anh ấy không đẹp trai, nhưng lại có tính cách tốt, biết quan tâm hoặc sở hữu nhiều ưu điểm khác. Bạn sẽ không thể biết được những điều đó nếu không gặp trực tiếp” - anh chia sẻ.

Bất chấp những lần thất bại, Samuel khẳng định vẫn chưa từ bỏ hy vọng tìm được tình yêu.

“Đôi khi, thử thách lớn nhất chính là bản thân bạn. Khi vượt qua được chính mình, bạn có thể vượt qua bất cứ điều gì” - anh nói.