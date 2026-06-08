Chồng lĩnh án 30 năm tù vì bỏ mặc vợ liệt giường đến chết

Theo Korea JoongAng Daily, người vợ ngoài 30 tuổi mắc rối loạn hoảng sợ và trầm cảm từ tháng 8/2025, khiến sức khỏe suy kiệt và phải nằm liệt giường. Trong hơn ba tháng sau đó, người chồng bị cáo buộc không đưa vợ đi điều trị cũng như không chăm sóc thích đáng.

Tại tòa, các lời khai cho biết người phụ nữ thường xuyên bị bỏ ở nhà một mình, sống qua ngày nhờ bánh mì, đồ ăn vặt và nước trái cây. Do nằm bất động lâu ngày, cơ thể cô xuất hiện nhiều vết loét. Những tổn thương này không được chăm sóc đã dần hoại tử, dẫn đến nhiễm trùng huyết.

Ngày 17/11/2025, người chồng mới gọi cấp cứu với lý do vợ "lúc tỉnh lúc mê". Khi tới nơi, lực lượng y tế phát hiện nạn nhân ngồi trên ghế, cơ thể dính đầy chất bẩn. "Toàn thân cô ấy dính đầy phân và có hàng chục nghìn con giòi", một nhân viên cấp cứu kể trên chương trình Unanswered Questions của đài SBS.

Nạn nhân ngừng tim trên đường đến bệnh viện ở thành phố Goyang, tỉnh Gyeonggi và tử vong hôm sau do nhiễm trùng huyết.

Bác sĩ cấp cứu nói trước tòa rằng trong 15 năm hành nghề chưa từng gặp cảnh tượng tương tự. "Có quá nhiều giòi, chúng tôi cố rửa bằng nước muối sinh lý nhưng không thể loại bỏ hết, đành phải quấn băng kín cơ thể bệnh nhân ngay tại chỗ", bác sĩ này khai trước tòa.

Ông cũng cho biết phòng cấp cứu lúc đó nồng nặc mùi tử thi phân hủy bám trên người nạn nhân. Lời khai này bác bỏ lập luận của bị cáo rằng anh ta không nhận ra tình trạng nguy kịch của vợ do "trong nhà có dùng chất khử mùi", đồng thời khai chỉ ngửi thấy "mùi nước tù đọng".

Một chuyên gia pháp y từ Viện Khoa học Điều tra Quốc gia Hàn Quốc khẳng định đây mới là lần thứ hai trong 15 năm ông thấy giòi bọ trên cơ thể một người còn sống.

Chỗ ở của người vợ khi cô nằm liệt. Ảnh: JTBC

Ban đầu, trung sĩ này bị bắt với cáo buộc bỏ mặc gây thương tích, sau đó bị nâng lên tội giết người khi vợ tử vong. Dù bị cáo quỵ ngã và khóc lóc tại bệnh viện, bác sĩ điều trị đánh giá phản ứng này thiếu chân thành.

Suốt quá trình xét xử, bị cáo liên tục phủ nhận cáo buộc, khẳng định không biết vợ nguy kịch và nói rằng nạn nhân từ chối đến bệnh viện.

Tuy nhiên, tòa nhận định việc bỏ mặc vợ nhiều tháng cho thấy bị cáo có thể lường trước hậu quả chết người và cố ý tước đoạt mạng sống của vợ. Tòa cũng cho rằng bị cáo không hối hận và liên tục đưa ra những lời bào chữa khó chấp nhận.

Tại một phiên xử, người thân nạn nhân phẫn nộ cố lao vào bị cáo nhưng bị lực lượng an ninh ngăn lại. Gia đình nạn nhân cho biết họ vô cùng bức xúc vì người đàn ông này "chưa từng một lần ăn năn, hối lỗi".

Cơ quan công tố quân đội đánh giá mức án 30 năm tù chưa đủ sức răn đe và tuyên bố sẽ kháng cáo theo hướng tăng nặng hình phạt.