Bạn gái Hoàng Hên: 'Việt Nam cho tôi cảm giác như ở nhà'

Lais Machado kể, lần đầu gặp Đỗ Hoàng Hên là trong một buổi họp mặt gia đình ở Brazil. Khi đó cô là bạn thân của một người em họ Hoàng Hên, được mời đến nhà dì anh chơi, đúng dịp anh vừa trở về nước.

Ấn tượng đầu tiên của Lais về chàng cầu thủ không đến từ sự nghiệp hay những gì anh thể hiện trên sân cỏ, mà từ cách anh đối xử với gia đình. "Cách anh ấy đối xử với gia đình khiến tôi nhìn anh ấy theo một cách hoàn toàn khác. Anh ấy rất tình cảm và chu đáo, đặc biệt là cách anh ấy đối xử với mẹ, dì và em họ", Lais trải lòng cùng Ngôi Sao.

Lais Machado và bạn trai Hoàng Hên mặc đồng điệu trong dịp kỷ niệm 3 năm yêu nhau.

Cô cũng ấn tượng khi Hoàng Hên luôn nhìn thẳng vào mắt người đối diện lúc trò chuyện, thực sự lắng nghe và quan tâm đến những gì người khác nói. Chính sự chân thành ấy khiến Lais có cảm tình với anh ngay từ buổi gặp đầu tiên, để rồi chuyện tình của họ bắt đầu và phần lớn được viết nên tại Việt Nam - nơi cả hai đang cùng sinh sống, thay vì ở quê nhà Brazil.

Lais đã ở Việt Nam khoảng ba năm, sau khi Hoàng Hên đã có vài năm gắn bó với đất nước hình chữ S. Cô từng nghĩ việc rời Brazil để bắt đầu cuộc sống ở một nền văn hóa hoàn toàn khác sẽ không dễ dàng, nhưng thực tế cô thích nghi nhanh hơn mong đợi. "Việt Nam là một đất nước tuyệt vời, có nền văn hóa rất phong phú, con người vui vẻ, thân thiện và tôn trọng. Trên hết, đây là nơi tôi cảm thấy an toàn", cô chia sẻ.

Điều khiến Lais bất ngờ hơn cả là cô hầu như không nhớ Brazil nhiều như từng nghĩ. Trước khi sang Việt Nam, cô từng lo mình sẽ nhớ quê nhà đến mức muốn quay về. "Tôi thực sự cảm thấy như mình đang ở nhà khi ở đây. Tôi thích nghi không quá khó khăn và hôm nay, thành thật mà nói, tôi không còn nhớ Brazil quá nhiều nữa", cô nói. Với Lais, sự thân thiện của con người và nền ẩm thực Việt Nam là hai điều khiến cô ngày càng yêu mảnh đất này.

Lais bên Hoàng Hên dịp anh nhận quyết định nhập tịch Việt Nam.

Ba năm bên nhau cũng giúp Lais hiểu rõ hơn những áp lực phía sau sự nghiệp của một cầu thủ chuyên nghiệp. Với cô, làm bạn gái của một cầu thủ không đơn thuần là xuất hiện bên anh trong những thời khắc chiến thắng, mà còn là đồng hành qua cả những ngày áp lực, thất vọng và khó khăn. "Tôi cố gắng trở thành nơi bình yên để anh ấy trở về - người mà anh ấy biết mình có thể dựa vào khi mọi thứ trở nên khó khăn, và cũng là người sẽ ở bên để cùng anh ấy ăn mừng mọi khoảnh khắc thành công trong cuộc sống", người đẹp sinh năm 1995 chia sẻ.

Ở nhà, khi Hoàng Hên cần nói chuyện, Lais lắng nghe; khi anh cần không gian riêng, cô tôn trọng điều đó, để anh có thể tạm gác áp lực trên sân cỏ. "Thực sự hiểu người mình yêu và biết họ cần gì trong từng thời điểm là một trong những cách đẹp nhất để ủng hộ họ", người đẹp Brazil cho hay.

Có lẽ cũng bởi vậy, điều Lais trân trọng nhất trong mối quan hệ của họ không phải những chuyến nghỉ dưỡng xa hoa hay những khoảnh khắc lãng mạn lớn lao, mà là những điều rất nhỏ trong cuộc sống hàng ngày: cùng xem TV, ăn tối hoặc nhâm nhi một ly rượu vang tại nhà.

"Chúng tôi không cần những khoảnh khắc lớn lao hay phi thường để cảm thấy hạnh phúc. Chỉ cần được ở bên anh ấy, ngay cả trong những khoảnh khắc giản dị nhất, cũng đủ khiến mọi giây phút trở nên đặc biệt với tôi", Lais nói.

Hoàng Hên và Lais trong chuyến du lịch Hạ Long hồi tháng 4. Cô dành nhiều tình cảm cho vùng đất di sản và cho biết ‘luôn tranh thủ ghé thăm Hạ Long bất cứ khi nào có thể vì đó là một thành phố tuyệt đẹp’.

Lịch thi đấu và những chuyến đi đôi khi khiến hai người không thể ở cạnh nhau. Tuy nhiên, mỗi khi có thời gian rảnh, Hoàng Hên thường gọi điện hoặc nhắn tin cho bạn gái. Nếu lịch trình cho phép Lais đi cùng, anh cũng cố gắng đưa cô theo. Hai người thậm chí có lúc chỉ có khoảng một tiếng bên nhau: Lais đến khách sạn nơi Hoàng Hên lưu trú, gặp anh ở sảnh rồi lại trở về nơi mình ở. "Tôi tin rằng chính những cử chỉ nhỏ bé ấy giúp chúng tôi duy trì sự kết nối và khiến tình yêu của chúng tôi thêm bền chặt", cô nói.

Để đồng hành cùng Hoàng Hên, Lais cũng phải thay đổi một phần cuộc sống của mình. Điều khó khăn nhất với cô là sống xa mẹ, các anh chị em và gia đình ở Brazil. Tuy nhiên, cô không xem đó là sự hy sinh, mà là lựa chọn để cùng Hoàng Hên xây dựng một cuộc sống phù hợp với cả hai. "Chúng tôi có kế hoạch xây dựng gia đình và kết hôn, vì vậy tôi cảm thấy mình cũng đang sống một giấc mơ cùng anh ấy", bạn gái Hoàng Hên cho hay.

Nhìn lại những gì đã trải qua, Lais tin rằng lựa chọn của mình là xứng đáng. Cô đã rời xa gia đình, làm quen với một đất nước mới và xây dựng cuộc sống bên người mình yêu. Đổi lại, cô có một câu chuyện riêng tại Việt Nam bên một người bạn đời cùng mình hướng tới tương lai. Niềm vui ấy còn được nhân lên khi Lais chứng kiến Hoàng Hên ngày càng nhận được tình cảm của người hâm mộ Việt Nam.

Lais xăm lá cờ đỏ sao vàng cùng chữ ‘Việt Nam’ ở cánh tay phải, thể hiện tình yêu của cô với mảnh đất chữ S. Trong ảnh, Lais xuống sân Mỹ Đình ăn mừng cùng Hoàng Hên trong trận chung kết tối 26/8. Trong trận này, bàn thắng quý giá của Hoàng Hên ở phút 52 đã kéo ĐT Việt Nam trở lại thế cân bằng trước Thái Lan, góp công dành ngôi vô địch ASEAN Cup 2026.

Cô xúc động khi nhìn thấy sự yêu mến mà khán giả dành cho anh, bởi cô hiểu hơn ai hết phía sau những khoảnh khắc được tung hô trên sân là rất nhiều nỗ lực, quyết tâm và sự đam mê của bạn đời. "Nhìn thấy tình yêu và sự ủng hộ mà anh ấy nhận được từ người hâm mộ thực sự khiến tôi xúc động. Có thể tận mắt chứng kiến sự ghi nhận ấy và nhìn thấy mọi người quan tâm đến anh ấy nhiều như thế quả là rất đặc biệt", Lais nói.

Với cô gái Brazil, Việt Nam giờ đây không đơn thuần là nơi Hoàng Hên thi đấu hay nơi cô cùng anh sinh sống. Đó còn là nơi tình yêu của họ được vun đắp mỗi ngày. Sau ba năm, Việt Nam đã trở thành một phần của cuộc sống mà cô lựa chọn, được cô gọi là "nhà", song hành bên người mà cô yêu thương.

Đỗ Hoàng Hên, tên Brazil là Hendrio Araujo da Silva, sinh năm 1994 tại São Paulo. Tiền vệ 32 tuổi từng có thời gian tập luyện tại La Masia, lò đào tạo trẻ nổi tiếng của Barcelona, trước khi trải qua nhiều CLB ở Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Georgia. Anh đến Việt Nam từ cuối năm 2020, lần lượt khoác áo Bình Định, Nam Định và Hà Nội FC. Sau khi nhập quốc tịch Việt Nam tháng 10/2025, Hendrio mang tên Đỗ Hoàng Hên, trở thành tân binh đội tuyển Việt Nam từ tháng 3/2026.