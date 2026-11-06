Bác sĩ đỗ thủ khoa đầu vào nghiên cứu sinh Tiến sĩ đang gây sốt MXH là ai?

Tóm tắt chung: - Thủ khoa tiến sĩ 33 tuổi: Thạc sĩ, Bác sĩ CKI Nguyễn Vương Bảo Anh (33 tuổi, đang công tác tại Bệnh viện Bình Dân) xuất sắc đạt 85,2/100 điểm, trở thành thủ khoa đầu vào nghiên cứu sinh Tiến sĩ chuyên ngành Ngoại khoa năm 2026 tại Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (TP.HCM). - Tiên phong phẫu thuật robot: Anh ghi dấu ấn chuyên môn với các nghiên cứu ứng dụng công nghệ robot trong phẫu thuật nạo hạch sau phúc mạc điều trị ung thư biểu mô đường tiết niệu trên - một kỹ thuật khó giúp nâng cao an toàn và giảm nguy cơ tái phát cho bệnh nhân.

Kỳ tuyển sinh nghiên cứu sinh Tiến sĩ năm 2026 của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch vừa ghi nhận kết quả ấn tượng khi Thạc sĩ, Bác sĩ Chuyên khoa I Nguyễn Vương Bảo Anh (sinh năm 1993) xuất sắc đạt 85,2/100 điểm. Trải qua các vòng xét duyệt hồ sơ, trình bày đề cương nghiên cứu và phản biện trước hội đồng, nam bác sĩ 33 tuổi đã trở thành thủ khoa đầu vào chuyên ngành Ngoại khoa.

Dù đón nhận danh hiệu thủ khoa, bác sĩ Bảo Anh vẫn giữ thái độ vô cùng khiêm tốn. Với anh, học tập và trau dồi chuyên môn là yêu cầu bắt buộc của ngành Y. Dù đỗ hay trượt, mục tiêu lớn nhất vẫn là nâng cao tay nghề để phục vụ người bệnh.

Cơ duyên với ngành Y của Bảo Anh bắt đầu từ 15 năm trước tại chính lớp Y đa khoa của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Sau khi tốt nghiệp, anh tiếp tục hoàn thành chương trình Bác sĩ nội trú tại Trường Đại học Y Dược TP.HCM.

Thời sinh viên, Bảo Anh đặc biệt say mê môn Giải phẫu và thể hiện năng khiếu mổ xẻ. Dù nhận được nhiều cảnh báo về áp lực vất vả, yêu cầu thể lực và tinh thần "thép" để đối diện với những ca phẫu thuật kéo dài, anh vẫn kiên định chọn Ngoại khoa.

Bước ngoặt đưa anh gắn bó với chuyên ngành Tiết niệu xuất phát từ sự ngưỡng mộ bác sĩ Renaud Bollens - chuyên gia lừng danh thế giới người Bỉ với những thao tác phẫu thuật tinh tế, bên cạnh đó là khao khát dấn thân vào công nghệ cao.

Hiện công tác tại Khoa Phẫu thuật Ung bướu Tiết niệu (Bệnh viện Bình Dân), công việc chính của bác sĩ Bảo Anh là chẩn đoán, điều trị và phẫu thuật các bệnh lý ung thư đường tiết niệu. Một trong những hướng nghiên cứu nổi bật của anh là ứng dụng robot phẫu thuật nạo hạch sau phúc mạc trong điều trị ung thư biểu mô đường tiết niệu trên.

Xác định 3-4 năm tới phải "căng mình" giữa công việc tại bệnh viện, gia đình và việc học, bác sĩ Bảo Anh thổ lộ áp lực lớn nhất của anh không nằm ở điểm số hay danh hiệu, mà chính là sự kỳ vọng từ đồng nghiệp và tiền bối. Khi được tập thể hỗ trợ, anh tự dặn lòng phải nỗ lực hết sức, không bao giờ được phép học hành hời hợt.