Nam sinh tuyển Vật lý thành thủ khoa nội trú Y học cổ truyền vì bố mẹ

Chiều 9/9, Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức Ngày hội chọn ngành bác sĩ nội trú năm 2026 (Match Day), nơi các tân bác sĩ đủ điều kiện lựa chọn chuyên ngành muốn theo đuổi. Bác sĩ nội trú được xem là chương trình đào tạo chuyên sâu, tuyển chọn qua kỳ thi cạnh tranh và mỗi bác sĩ chỉ có một lần dự thi trong quá trình học y.

Năm nay, gần 2.000 thí sinh dự kỳ thi bác sĩ nội trú của trường, trong đó 780 người thuộc ba lĩnh vực Y khoa, Răng - Hàm - Mặt và Y học cổ truyền đủ điều kiện tham gia ngày hội chọn ngành. Riêng Y học cổ truyền có 31 thí sinh cạnh tranh 15 chỉ tiêu, tương đương tỷ lệ gần 1 chọi 2.

Phạm Đức Thành, 24 tuổi, là thủ khoa đầu vào bác sĩ nội trú chuyên ngành Y học cổ truyền.

Phạm Đức Thành, 24 tuổi, là thủ khoa đầu vào bác sĩ nội trú chuyên ngành Y học cổ truyền. Ảnh: NVCC

Nam sinh quê Hà Nội không khởi đầu với ý định trở thành bác sĩ. Những năm THPT, Thành theo học đội tuyển Vật lý và từng nghĩ sẽ tiếp tục theo đuổi lĩnh vực này.

Là con một trong gia đình, càng lớn, Thành chú ý nhiều hơn đến sức khỏe của bố mẹ. Người bố năm nay ngoài 70 tuổi, từng là bộ đội rồi chuyển ngành, còn mẹ gần 60 tuổi, từng làm công nhân tại một nhà máy dệt. Những năm tháng tuổi trẻ vất vả để lại nhiều cơn đau dai dẳng khi cả hai lớn tuổi. Những buổi đi học đội tuyển Vật lý trở về, Thành thường bắt gặp bố mẹ ngồi xoa bóp lưng, tay chân vì mỏi.

Có những tối phòng bố mẹ vẫn sáng đèn, cậu ghé vào thì thấy hai người nhăn mặt, trở mình vì đau. Khi ấy, Thành thường chỉ biết hỏi bố mẹ đau ở đâu rồi xoa bóp theo bản năng, đau chỗ nào thì xoa chỗ đó. Có khi bố mẹ đỡ đau được một lúc, nhưng sáng hôm sau lại tiếp tục than đau mỏi.

"Lúc đó, tôi nghĩ nếu có kiến thức y khoa, tôi có thể chủ động chăm sóc và điều trị kịp thời cho bố mẹ", Thành nhớ lại. Ý nghĩ ấy khiến nam sinh bắt đầu nghiêm túc tìm hiểu về ngành Y.

Cậu gác việc học Vật lý, chuyển sang ôn khối B và đăng ký ngành Y học cổ truyền tại Đại học Y Hà Nội. Năm Thành nhập học, lớp có 47 sinh viên. Mục tiêu ban đầu của anh chỉ là học thật tốt để có thêm kiến thức chăm sóc cha mẹ.

Tuy nhiên, quá trình học dần khiến mục tiêu ấy mở rộng thành mong muốn gắn bó với nghề y. Những kiến thức đầu tiên giúp Thành hiểu hơn về cơ thể và bệnh tật. Khi bắt đầu thực hành, đi lâm sàng tại bệnh viện, anh có cơ hội quan sát các thầy cô, bác sĩ thăm khám, chẩn đoán và điều trị cho người bệnh. Từ đó, Thành nhận ra mình không chỉ muốn biết cách chữa bệnh cho người thân mà còn muốn trở thành một bác sĩ.

Từ mong muốn chăm sóc bố mẹ, Thành dần tìm thấy động lực gắn bó với nghề y qua quá trình học. Ảnh: NVCC

Trong quá trình học, Thành không xem Y học cổ truyền là hướng tiếp cận tách biệt với y học hiện đại. Y học hiện đại giúp bác sĩ có cơ sở khách quan từ xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh để nhanh chóng đánh giá tình trạng và phát hiện những vấn đề nguy hiểm. Y học cổ truyền lại cung cấp một hệ thống lý luận và cách tiếp cận người bệnh theo hướng toàn diện hơn.

Điều Thành tâm đắc là việc điều trị không chỉ dừng ở căn bệnh hay triệu chứng trước mắt, mà còn tìm hiểu những yếu tố có thể dẫn đến bệnh và hướng người bệnh thay đổi lối sống, sinh hoạt để hạn chế tái phát. Việc hỏi kỹ về giấc ngủ, bữa ăn, những lo âu trong cuộc sống, kết hợp quan sát sắc mặt, xem mạch giúp người thầy thuốc có thêm góc nhìn về tình trạng của bệnh nhân, thay vì chỉ tập trung vào một triệu chứng riêng lẻ.

Cách tiếp cận này cũng định hình phương pháp học của Thành. Y khoa không có "đường tắt"; kiến thức phải được tích lũy từng bước, từ nền tảng đến thực hành lâm sàng. Với nam sinh, việc hiểu bản chất và biết vận dụng kiến thức quan trọng hơn học thuộc thật nhiều trong thời gian ngắn.

Nam sinh xây dựng cách học theo hướng hệ thống, nắm chắc kiến thức y học hiện đại từ những năm đầu, sau đó đối chiếu với Y học cổ truyền trong quá trình học và thực hành. Bên cạnh giáo trình, Thành dành nhiều thời gian quan sát, trao đổi với thầy cô để hiểu cách vận dụng kiến thức vào từng trường hợp cụ thể.

Cách học này giúp Thành trở thành thủ khoa đầu ra ngành Y học cổ truyền của Đại học Y Hà Nội, đồng thời đạt kết quả cao trong kỳ thi bác sĩ nội trú.

Thành còn là thủ khoa đầu ra ngành Y học cổ truyền khóa 2020-2026. Ảnh: NVCC

Trong ba năm đào tạo bác sĩ nội trú sắp tới, Thành muốn tiếp tục trau dồi kỹ năng lâm sàng và tìm hiểu sâu hơn về các phương pháp điều trị của Y học cổ truyền. Từ nền tảng tư duy logic từng có khi học Vật lý, cậu cũng muốn áp dụng phương pháp nghiên cứu hiện đại để tìm hiểu và kiểm chứng hiệu quả của những phương pháp này.

Nhưng sau những mục tiêu về chuyên môn, Thành vẫn nhớ lý do đầu tiên khiến mình đổi hướng. "Mình chỉ mong sau này bố mẹ đau ở đâu, mình có thể biết cách chữa ở đó", nam sinh cho biết.