Chàng trai 10X là thủ khoa kỳ thi bác sĩ nội trú của Trường ĐH Y Hà Nội

Vượt qua gần 1.000 thí sinh, Vũ Ngọc Duy (sinh năm 2001) vừa trở thành thủ khoa kỳ thi bác sĩ nội trú của Trường Đại học Y Hà Nội năm nay với 25,09/30 điểm. Đây được xem là kỳ thi khốc liệt bậc nhất tại ngôi trường này, bởi mỗi sinh viên Y khoa chỉ được tham dự duy nhất một lần trong đời, ngay trong năm tốt nghiệp đại học.

Trước đó, Duy cũng là một trong hơn 40 sinh viên của Trường Đại học Y Hà Nội tốt nghiệp loại Giỏi năm nay.

“Em bất ngờ với kết quả này vì xung quanh em có rất nhiều bạn giỏi. Em thấy vui và nhẹ nhõm”, Duy nói.

Giành thứ hạng cao nhất trong kỳ thi này, Duy là người đầu tiên được quyền lựa chọn chuyên ngành nội trú.

Vũ Ngọc Duy vừa trở thành thủ khoa kỳ thi bác sĩ nội trú của Trường Đại học Y Hà Nội. Ảnh: Thúy Nga

Duy sinh ra trong gia đình có mẹ là bác sĩ. Hình ảnh mẹ luôn bận rộn với công việc, “nhiều khi đang ăn cơm lại bỏ dở để khám cho bệnh nhân” đã gieo vào Duy tình yêu và sự cảm phục với nghề.

“Dù mẹ không can thiệp hay định hướng, em vẫn muốn theo đuổi con đường này. Nghề y tuy vất vả nhưng cũng mang lại niềm vui và ý nghĩa. Mẹ chính là người đã truyền động lực lớn nhất cho em”, Duy kể.

Năm lớp 12, Ngọc Duy giành giải Nhì học sinh giỏi quốc gia môn Toán và được tuyển thẳng vào ngành Y khoa của Trường Đại học Y Hà Nội.

Ngay từ khi vào trường, nam sinh đã xác định mục tiêu phải thi đỗ bác sĩ nội trú. Vì thế, trong suốt 6 năm, phần lớn thời gian Duy dành cho việc học trên lớp và thực hành lâm sàng. Theo Duy, chỉ khi nắm chắc kiến thức cơ sở mới có thể làm tốt lâm sàng. Ngược lại, nếu làm tốt khi đi lâm sàng sẽ thấy những kiến thức cơ sở ngành là có ý nghĩa.

“Em thường chia nhỏ kiến thức và cố gắng nắm thật chắc. Nhờ đó, những năm tiếp theo, khi đối diện với lượng kiến thức khổng lồ, bản thân cũng không cảm thấy ngợp”, Duy nói.

Giai đoạn ôn thi nội trú “nước rút”, ban ngày phải đi viện, chiều lại học lý thuyết tại giảng đường, Duy chủ yếu tập trung ôn thi khoảng 3-4 giờ vào buổi tối. Đến giai đoạn “về đích”, nam sinh học tới 13-14 giờ/ngày, chủ yếu nghỉ trưa ở giảng đường và ăn cơm ngay tại căng tin.

Với mục tiêu đỗ vào ngành Sản phụ khoa, theo Duy, bản thân phải cố gắng lọt vào top 20 trong số gần 1.000 thí sinh tham gia mới có cơ hội.

“Em rất sợ nếu không nỗ lực, bản thân sẽ nuối tiếc, vì thế em luôn có kế hoạch cụ thể và cố gắng hết sức”, Duy nói.

Ngọc Duy lựa chọn chuyên ngành nội trú hôm 9/9. Ảnh: HMU

Kỳ thi bác sĩ nội trú gồm 3 bài thi với 8 môn chính. Đây là bài thi tổng hợp các môn cơ sở, chuyên ngành 1 (Nội và Nhi), chuyên ngành 2 (Ngoại và Sản). Khối lượng kiến thức nhiều và trải dài đòi hỏi thí sinh phải có chiến lược ôn thi và phân bổ thời gian hiệu quả.

Có giai đoạn, Duy cảm thấy “quá khốc liệt và căng thẳng”. Tuy nhiên, chính ước mơ trở thành bác sĩ đã tạo động lực giúp nam sinh vượt qua quãng thời gian ấy.

“Có những lần đi lâm sàng ở khoa Ung bướu, em gặp bệnh nhân là các em bé chỉ vài tuổi nhưng lại mang trong mình căn bệnh ác tính. Điều đó đã thôi thúc em quyết tâm tiếp tục theo đuổi nghề và đào sâu hơn nữa”, Duy nói.

Từng băn khoăn muốn theo đuổi chuyên ngành Ung thư, nhưng sau những trải nghiệm lâm sàng, Duy quyết định gắn bó lâu dài với Sản phụ khoa.

Ngọc Duy trong ngày tốt nghiệp bác sĩ. Ảnh: NVCC

Trở thành thủ khoa kỳ thi bác sĩ nội trú của Trường Đại học Y Hà Nội và được theo đuổi ngành mong muốn, Duy cho rằng hành trình của bản thân vẫn còn rất dài.

“Con đường này tuy vất vả, gian nan nhưng cũng là cơ hội để em rèn nghề, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm. Với bác sĩ, em nghĩ điều quan trọng hàng đầu vẫn là chuyên môn, nghiệp vụ.

Trong quá trình học nội trú 3 năm, với sự kèm cặp của thầy cô và các anh chị đi trước, em hy vọng bản thân sẽ trưởng thành và vững vàng hơn, tiếp tục tích lũy nhiều kiến thức, kinh nghiệm”, tân thủ khoa kỳ thi bác sĩ nội trú của Trường Đại học Y Hà Nội chia sẻ.

Kỳ thi bác sĩ nội trú năm 2025 có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Đây cũng là khóa đầu tiên tốt nghiệp từ chương trình Y khoa đổi mới toàn diện. Các chuyên ngành được nhiều thí sinh có xếp thứ hạng cao lựa chọn gồm: Sản phụ khoa, Phẫu thuật tạo hình, Chẩn đoán hình ảnh, Ung thư, Gây mê hồi sức, Nhi khoa... Đặc biệt, với chuyên ngành Sản phụ khoa và Phẫu thuật tạo hình, hầu hết chỉ tiêu đã được lựa chọn ngay từ những lượt thí sinh đầu.