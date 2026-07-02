5 nàng WAGs vừa nóng bỏng, vừa giàu có tại World Cup 2026

Không chỉ là hậu phương của các ngôi sao sân cỏ, họ còn là những phụ nữ thành công với sự nghiệp riêng. Từ doanh nhân, người mẫu đến MC truyền hình và nhà sáng tạo nội dung, nhiều nàng WAGs góp mặt tại World Cup 2026 có khối tài sản đáng nể, được tạo dựng từ hoạt động kinh doanh, hợp đồng quảng cáo và thương hiệu cá nhân, hoàn toàn độc lập với danh tiếng hay thu nhập của bạn đời.

Trang Vantix Magazine đã xếp hạng mức giàu có của các nàng WAGs tại World Cup 2026 dựa trên các nguồn công khai như Celebrity Net Worth cùng các báo cáo truyền thông địa phương cho đến tháng 6/2026.

Vợ của Lionel Messi - Antonela Roccuzzo - sinh năm 1988, từng học ngành nha sĩ và truyền thông xã hội. Cô hiện là đại sứ của một số thương hiệu thời trang, trang sức. Trang Instagram của cô có gần 40 triệu người theo dõi.

Antonela xuất hiện trên nhiều tạp chí lớn như Harper's Bazaar, hợp tác với Tiffany & Co. và nhiều thương hiệu nổi tiếng khác. Các hợp đồng với Adidas, Alo Yoga, Stella McCartney và Louis Vuitton giúp cô có khối tài sản ước tính khoảng 20 triệu USD. Nội dung trên mạng xã hội của Roccuzzo chủ yếu xoay quanh việc tập luyện thể thao, gia đình và những khoảnh khắc bên Messi cùng 3 con trai.

Georgina Rodriguez sinh năm 1994 tại Buenos Aires, thủ đô Argentina, có cha là người Argentina và mẹ là người Tây Ban Nha. Cristiano Ronaldo và vợ tương lai gặp nhau lần đầu tiên năm 2016 tại một cửa hàng thời trang ở Madrid, nơi Georgina làm việc.

Theo ước tính của Vantix Magazine, Georgina có tài sản ròng khoảng 10 triệu USD. Ngoài thu nhập khủng từ phim tài liệu I Am Georgina, bà mẹ hai con kiếm bộn tiền từ việc đăng bài quảng cáo cho các nhãn hàng xa xỉ trên Instagram có hơn 73,2 triệu người theo dõi, với mỗi bài đăng, người đẹp có thể "bỏ túi" 100.000 USD.

Cặp sao hiện có hai con gái chung Martina 7 tuổi và Bella Esmeralda 3 tuổi. Siêu sao người Bồ Đào Nha cũng là cha của Cristiano Jr 15 tuổi, và cặp song sinh Mateo Ronaldo và Eva Maria 8 tuổi. Hồi tháng 8/2025, Cristiano Ronaldo cầu hôn Georgina Rodríguez sau 8 năm bên nhau.

"Công chúa nhạc pop" Martina Stoessel (còn được gọi là Tini) là bạn gái của tiền vệ tuyển Argentina - Rodrigo De Paul. Cặp sao hẹn hò từ năm 2022, từng có khoảng thời gian chia tay trước khi Rodrigo cầu hôn Tini.

Tini Stoessel sở hữu khối tài sản ước tính khoảng 9 triệu USD, phần lớn được tích lũy từ sự nghiệp ca hát, diễn xuất thành công tại Mỹ Latinh. Cô bắt đầu nổi tiếng toàn cầu từ rất sớm với vai chính trong series truyền hình Violetta của kênh Disney. Sau đó, cô chuyển hướng thành công sang âm nhạc, phát hành nhiều album đứng đầu bảng xếp hạng và thực hiện các chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới cháy vé. Hiện Tini làm đại diện cho nhiều thương hiệu khổng lồ trên toàn cầu như Adidas, Under Armour và Pantene.

Bạn gái của tiền đạo Pháp Kylian Mbappé - diễn viên Ester Expósito. Cô nổi tiếng qua series Élite của Netflix, là gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu xa xỉ, hiện có hơn 24 triệu người theo dõi trên Instagram. Sự nghiệp diễn xuất cùng các hợp đồng quảng bá giúp cô sở hữu khối tài sản ước tính khoảng 8 triệu USD. Theo khảo sát, mức độ quan tâm của người dùng Mỹ dành cho Expósito đã tăng 72% trong một năm qua.

Bruna Biancardi sinh năm 1994, từng học chuyên ngành thời trang tại Đại học Anhembi Morumbi và làm Giám đốc Tiếp thị cho một thương hiệu quần áo nổi tiếng trước khi thành công trên mạng xã hội. Nhờ mối tình với siêu sao hàng đầu làng bóng đá, Bruna Biancard được khán giả và các nhãn hàng quan tâm, đắt show sự kiện, quảng cáo. Tài khoản Instagram của cô thu hút hơn 15 triệu người theo dõi. Theo ước tính của Vantix Magazine, Bruna đang có tài sản ròng khoảng 5 triệu USD.