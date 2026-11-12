Alice Huang liên tục khoe ảnh 'hẹn hò' CEO Nvidia trên mạng xã hội

Theo New York Post, những hình ảnh trên tài khoản WeChat của Alice cho thấy bà nhiều lần xuất hiện bên Jensen Huang tại các buổi gặp gỡ, tiệc tối và sự kiện công nghệ ở Đài Loan cùng một số nơi khác ở châu Á. Trong một số bức ảnh, hai người ngồi cạnh nhau, nâng ly hoặc tạo dáng trước ống kính.

Jensen Huang và Alice Huang trong một bữa ăn chưa rõ thời gian và địa điểm. Ảnh: Alice Huang WeChat Moments

Các nguồn tin am hiểu về Alice nói với The Information rằng bà không chỉ đăng ảnh lên mạng xã hội mà còn cho đồng nghiệp, khách hàng xem thêm ảnh chụp chung với CEO Nvidia. Bà được cho là thường kể Jensen mời ăn tối hoặc gửi quà mừng sinh nhật mỗi năm. Một nhân viên kinh doanh của Nvidia tại Trung Quốc cũng cho biết bà từng dự sự kiện thường niên của công ty dành cho khách hàng tại nước này.

CEO Nvidia và Alice Huang nâng ly trong một bữa tiệc khác. Ảnh: Alice Huang WeChat Moments

Theo những người từng tiếp xúc với Alice, việc nhấn mạnh mối quan hệ thân thiết với Jensen giúp bà tạo dựng uy tín trong giới kinh doanh, đặc biệt khi làm việc với các đối tác có nhu cầu mua chip trí tuệ nhân tạo. Tuy nhiên, chưa có bằng chứng công khai cho thấy những bức ảnh hay lời kể này phản ánh đúng bản chất quan hệ giữa hai người, hoặc chứng minh bà được tiếp cận đặc biệt trong hoạt động kinh doanh của Nvidia.

Chân dung của Alice Huang trên trang cá nhân. Ảnh: Alice Huang WeChat Moments

Alice, 42 tuổi, được cho là từng làm phóng viên cho Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) và Đài Truyền hình Hồ Nam trước khi chuyển sang lĩnh vực tài chính. Theo hồ sơ LinkedIn được các báo dẫn lại, bà từng theo học thạc sĩ ngành Quản lý truyền thông tại Đại học Baptist Hong Kong.

CEO Nvidia và Alice Huang thường ngồi sát cạnh nhau trên bàn tiệc. Ảnh: Alice Huang WeChat Moments

Năm 2023, bà tham gia điều hành Megaspeed, công ty điện toán đám mây trụ sở tại Singapore, khách hàng của Nvidia. Công ty này bị cáo buộc hỗ trợ đưa các dòng chip hiệu năng cao vào Trung Quốc, né tránh quy định kiểm soát xuất khẩu của Mỹ. Megaspeed bác bỏ cáo buộc.

Alice Huang tựa người vào Jensen Huang khi cùng ngồi chung trên một chiếc ghế. Ảnh: Alice Huang WeChat Moments

The Information cho biết Alice không có kinh nghiệm đáng kể trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo trước khi Megaspeed được thành lập. Dù vậy, bà nhanh chóng có vị trí trong doanh nghiệp và được cho là sử dụng mối quan hệ với Jensen để củng cố vị thế với đối tác.

Jensen và Alice Huang chụp ảnh với các đầu bếp ở nhà hàng ở Đài Bắc, Đài Loan hồi tháng 5/2025. Ảnh: Alice Huang WeChat Moments

Những thông tin về ảnh chụp chung và lời kể của Alice xuất hiện trong bối cảnh mối quan hệ giữa bà và Jensen bị đặt dưới sự chú ý sau khi CEO Nvidia thừa nhận ngoại tình trong thư gửi nhân viên ngày 8/11. Ông không nêu tên người phụ nữ liên quan. Nvidia đã mở cuộc rà soát độc lập về khả năng lãnh đạo công ty bị tình báo nước ngoài tiếp cận.

Một khoảnh khắc sánh đôi khác được Alice Huang đăng tải. Ảnh: Alice Huang WeChat Moments

Các cáo buộc Alice có liên hệ với cơ quan tình báo Trung Quốc hiện chưa được công khai chứng minh. Bắc Kinh bác bỏ những nghi vấn này, trong khi các thông tin về vai trò của Alice trong hoạt động kinh doanh chip cũng đang được xem xét.