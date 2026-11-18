Ở chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia mới nhất, phát sóng ngày 15/11/2026, có một câu hỏi khá thú vị về bóng đá trong phần thi Khởi động chung. Rất tiếc là thí sinh có chút nhầm lẫn về người được nhắc tới. Sau đó, đáp án hiển thị trên màn hình cũng có một chi tiết nhầm.

Bấm chuông nhanh, thí sinh tiếc nuối vì nhầm người

Trong phần thi Khởi động chung gồm 12 câu hỏi, có một câu là: “Nam thủ môn người Việt gốc Slovakia nào đã được vinh danh là thủ môn xuất sắc nhất Giải Vô địch Bóng đá Đông Nam Á (ASEAN Cup) 2026?”.

Câu hỏi về thủ môn người Việt trong chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia mới nhất (Ảnh chụp màn hình VTV).

Thí sinh Bảo Nam bấm chuông rất nhanh và trả lời: “Filip Nguyễn”. Nhưng đây không phải thủ môn mà câu hỏi nhắc tới. Đáp án được hiển thị trong chương trình là Patrick Lê Giang.

Ngay sau đó, Bảo Nam thể hiện rõ sự tiếc nuối, có lẽ vì bạn đã thực sự nhầm lẫn. Thực tế, hẳn nhiều người xem bóng đá có thể trả lời được câu hỏi này, nhưng cũng không ít người nhầm lẫn giữa 2 thủ môn nổi tiếng.

Đáp án hiển thị trong chương trình (Ảnh chụp màn hình VTV).

Đúng thủ môn, nhưng đáp án viết thừa một chữ

Người giành danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất ASEAN Cup 2026 là Patrik Lê Giang. Thông tin này đã được ghi trên trang của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).

Tức là, đáp án hiển thị trong chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia thừa một chữ "c": Tên của thủ môn là Patrik Lê Giang chứ không phải Patrick Lê Giang. Hai cách viết chỉ khác nhau một chữ “c” nên nếu đọc lướt đáp án trong chương trình thì chi tiết nhầm lẫn khá dễ bị bỏ qua.

Thủ môn xuất sắc nhất ASEAN Cup 2026. Ảnh: VFF.

Tuy nhiên, câu trả lời của Bảo Nam thì sai, còn đáp án hiển thị trong chương trình (nên) được coi là đúng, vì chữ “c” bị viết thừa không làm thay đổi người mà câu hỏi hướng tới, là thủ môn Patrik Lê Giang.