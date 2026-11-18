Tóm tắt nhanh: - Xin Xiaodai là nữ nhân viên công nghệ thông tin bình thường tại Thiên Tân (Trung Quốc), bất ngờ trở thành người duy nhất trúng gói quà khổng lồ được đồn đoán trị giá 100 triệu NDT (khoảng 340 tỷ đồng) từ chiến dịch của Alipay vào năm 2018. - Thực chất giải thưởng không phải tiền mặt mà là hàng trăm voucher dịch vụ có thời hạn một năm, khiến cô phải nghỉ việc đi du lịch liên tục đến mức kiệt sức và cạn sạch tiền tiết kiệm để bù chi phí phát sinh. - Sau ánh hào quang ngắn ngủi, cô từng rơi vào trầm cảm, nợ thẻ tín dụng và phải nỗ lực ôn thi chứng chỉ giáo viên để tìm kiếm một công việc ổn định.

Năm 2018, câu chuyện về một nữ nhân viên văn phòng bình thường bỗng chốc đổi đời chỉ sau một cú nhấp chuột từng làm dậy sóng dư luận. Nhân vật chính của kỳ tích ấy là Xin Xiaodai, cô gái đến từ Thiên Tân, Trung Quốc, làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Thế nhưng trên mạng, cô nổi tiếng hơn với danh xưng "cô gái may mắn nhất Trung Quốc" hay "cô cá chép vàng được Jack Ma chọn trúng".

Cơ duyên bắt đầu vào ngày 29/9/2018, khi nền tảng thanh toán điện tử Alipay của tỷ phú Jack Ma tổ chức chương trình quay số. Thể lệ vô cùng đơn giản, chỉ cần người tham gia chia sẻ bài viết trên mạng xã hội Weibo để nhận gói quà tổng hợp từ hơn 200 đối tác toàn cầu. Vượt qua hơn 3 triệu lượt chia sẻ, cái tên Xin Xiaodai được xướng lên vào ngày 7/10/2018 với tổng giá trị giải thưởng lên đến 100 triệu NDT (xấp xỉ 340 tỷ đồng lúc bấy giờ).

Xin Xiaodai là người chiến thắng trong hơn 3 triệu lượt chia sẻ.

Từ một tài khoản vô danh với lượng theo dõi khiêm tốn, Xin Xiaodai lập tức trở thành hiện tượng mạng. Cô còn đăng tải dòng trạng thái hài hước tự hỏi liệu nửa đời sau mình có cần đi làm nữa hay không. Chỉ sau vài ngày, trang cá nhân của cô thu hút thêm hàng triệu người hâm mộ. Cụm từ "cá chép may mắn" còn trở thành một trong 10 từ khóa thịnh hành nhất Trung Quốc năm 2018.

Vốn là người hướng nội và hiếm khi đi du lịch, cô gái trẻ đứng trước áp lực phải tận dụng hết danh sách quà tặng dài dằng dặc bao gồm vé máy bay, khách sạn, ăn uống và vé tham quan, nhất là khi phần lớn chúng chỉ có thời hạn sử dụng trong vòng 1 năm. Ngay trong tháng trúng thưởng, Xin Xiaodai quyết định xin nghỉ việc, gấp rút làm hộ chiếu và chính thức bước chân vào hành trình vòng quanh thế giới với vai trò một blogger du lịch.

Thế nhưng, đằng sau chiến thắng ấy lại là thực tế đầy khắc nghiệt. Bản chất giải thưởng mà Alipay trao tặng không phải tiền mặt. Phần lớn quà tặng là các ưu đãi miễn phí dùng một lần, buộc Xin Xiaodai phải tự liên hệ từng nhà cung cấp, tự lo thủ tục và bỏ tiền túi trang trải chi phí ăn ở, đi lại phát sinh giữa các chặng. Để kịp chạy đua với thời hạn 1 năm, cô phải di chuyển bằng máy bay liên tục qua nhiều múi giờ, khiến thể chất lẫn tinh thần rơi vào trạng thái quá tải.

Bẵng đi một thời gian vào tháng 6/2021, cô bất ngờ tái xuất qua đoạn video thẳng thắn thừa nhận cuộc sống hậu trúng thưởng hoàn toàn không màu hồng như công chúng tưởng tượng.

Để không bỏ phí danh sách quà tặng năm xưa, cô đã tiêu sạch hơn 200.000 NDT tiền tiết kiệm (khoảng 711 triệu đồng tại thời điểm đó) và gánh thêm áp lực trả nợ tín dụng. Xin Xiaodai rơi vào cảnh thất nghiệp, cạn kiệt tài chính và được chẩn đoán có dấu hiệu trầm cảm.

Xin Xiaodai chuyển sang làm giáo viên, chọn cuộc sống bình dị.

Dẫu vấp phải nhiều bình luận trái chiều, "cô gái may mắn nhất Trung Quốc" vẫn bình thản đối diện với thực tại. Cô nỗ lực tự ôn luyện, thi đỗ chứng chỉ hành nghề giáo viên với mong muốn giản dị là tìm được một công việc ổn định, đồng thời dần rút lui khỏi sự ồn ào của mạng xã hội để tận hưởng cuộc sống bình yên đúng nghĩa.