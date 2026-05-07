Từ tin nhắn vợ gửi cho người lạ, chồng phát hiện 'nuôi con tu hú' 12 năm

Zhong, sống ở tỉnh Sơn Đông, quen vợ cách đây 12 năm khi cả hai cùng làm phù dâu, phù rể trong một đám cưới. Sau một thời gian hẹn hò, người phụ nữ thông báo có thai nên cả hai quyết định làm đám cưới vào năm 2014.

Sau khi kết hôn, vợ Zhong lần lượt sinh con trai đầu lòng năm 2015, con gái thứ hai năm 2017 và con út năm 2022. Trong mắt người ngoài, họ là gia đình 5 người hạnh phúc.

Zhong hiện kiện vợ đòi trả khoản tiền anh đã chi cho hai "con tu hú" suốt 12 năm. Ảnh: HK01

Bi kịch chỉ bắt đầu vào tháng 4 năm ngoái, khi Zhong tình cờ xem điện thoại của vợ và phát hiện cô thường xuyên gửi ảnh con út cho một người đàn ông lạ. Nội dung tin nhắn còn xuất hiện những cụm từ như "đón về" hay "đóng học phí", khiến anh nảy sinh nghi ngờ.

Zhong quyết định đưa con út đi xét nghiệm ADN và "ngớ người" nhận kết quả đứa bé không có chung huyết thống. Theo Singtao, trước khi nhận kết quả này, người vợ liên tục gọi cho Zhong cả trăm cuộc nhưng anh không nghe máy.

Zhong tiếp tục xét nghiệm với con trai 10 tuổi và con gái 8 tuổi. Kết quả xác nhận con trai lớn cũng không cùng huyết thống, đồng nghĩa cuộc hôn nhân "cưới chạy bầu" 12 năm trước thực chất là một sự dối trá. Chỉ có bé gái thứ hai là con ruột anh.

"Ba đứa con thì có hai đứa không phải con tôi. Vậy hơn chục năm qua, những thứ tôi hy sinh rốt cuộc là gì?", Zhong nói.

Chia sẻ sự việc trên truyền hình Hà Nam hôm 2/5, Zhong cho biết vợ đã bỏ nhà đi sau khi mọi chuyện bị lộ. Zhong nói sẽ kiện vợ ra tòa để yêu cầu hoàn trả khoản tiền mà anh chi cho hai đứa trẻ không cùng huyết thống suốt nhiều năm.