Người mẹ 86 tuổi, không được nêu tên, có ba con trai và hai con gái. Huang Zhulian, 58 tuổi, con gái út, cho biết 5 anh chị em đều sinh ra và lớn lên trong ngôi nhà trên đỉnh núi. Sau khi bố qua đời cách đây hàng chục năm, họ lần lượt đón mẹ về sống cùng dưới thị trấn. Tuy nhiên người mẹ đã sống cả đời trên núi nên không quen với cuộc sống nơi đô thị. Mỗi năm, vào dịp Tết Thanh minh, bà vẫn muốn trở về nhà cũ để thăm viếng, tảo mộ chồng và người thân, dù phải đi qua con đường với 11 khúc quanh men theo sườn núi ở làng Yannan, thành phố Nhạc Thanh, tỉnh Chiết Giang.

Lối mòn về nhà cũ bị gai phủ và có rắn, khiến 5 anh em lo lắng cho sự an toàn của mẹ. Huang đề xuất làm một con đường mới. Ban đầu, chỉ có người chị ủng hộ. Nhờ Huang kiên trì thuyết phục, ba anh trai cũng dần đồng thuận.

Lối đi lên núi do 5 anh chị em Huang Zhulian tự xây, giúp đường về nhà của mẹ dễ dàng hơn. Ảnh: Sina

Hồi tháng 8, họ quyết định bỏ lối đi cũ, sửa lại con đường ở sườn nam ngọn núi đã bị bỏ hoang nhiều năm. 5 anh chị em góp tiền, tự làm đường thay vì thuê thợ ngoài. Huang phụ trách thu mua vật liệu, giám sát công trình, còn các anh trai và hai người anh em họ đảm nhận việc vận chuyển đá, trộn bê tông. Gia đình cũng tự đóng khuôn làm từng bậc thang thay vì mua bậc xi măng đúc sẵn.

Chị gái và anh rể Huang lo cơm nước, trông nom trong khi các cháu phụ vận chuyển vật liệu, dọn dẹp. Con đường hoàn thành vào tháng 10, với chi phí không được tiết lộ.

Huang cho biết công đoạn nguy hiểm nhất là làm bậc thang sát mép vực. "Tôi phải buộc dây thừng quanh eo, đầu còn lại cố định vào một cây lớn gần đó rồi nghiêng người ra ngoài mép vực để làm đường, với sự hỗ trợ của người em họ", Huang kể.

Người mẹ già lần lượt xuống thị trấn ở cùng các con nhưng vẫn luôn nhớ về ngôi nhà trên núi. Ảnh: QQ

Việc vận chuyển vật liệu lên núi cũng gặp khó khăn. Con trai Huang phải thuê một chiếc máy bay không người lái tải trọng lớn để đưa từng bao vật liệu lên.

Huang sụt 3 kg, đen sạm và rụng tóc nhiều trong thời gian làm đường về nhà cho mẹ, dù vậy cô nói không chút hối hận về những gì mình đã làm. Huang cũng không bận tâm nếu người khác cho rằng gia đình mình "ngớ ngẩn" khi bỏ công sức làm con đường này.

"Dù sao, làm đường cũng là việc tốt", Huang nói.

Con đường mới hiện không chỉ phục vụ gia đình Huang mà còn giúp người dân địa phương, người đi hái thuốc và khách leo núi đi lại thuận tiện hơn.

"Ngày nhỏ, mẹ thường nắm tay chúng tôi xuống núi. Giờ mẹ già rồi, đến lượt chúng tôi nắm tay, đưa mẹ về nhà", Huang nói.