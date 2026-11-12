Những phát ngôn về vợ của CEO Nvidia trước bê bối tình ái

CEO Nvidia Jensen Huang nhiều lần công khai bày tỏ lòng biết ơn đối với người vợ Lori Huang qua những phát ngôn gắn liền với sự nghiệp sáng lập tập đoàn.

Mối tình của Jensen Huang và Lori Huang bắt đầu từ năm ông 17 tuổi, khi cả hai cùng học Đại học Bang Oregon. Để tạo cơ hội tiếp cận người bạn học hơn mình 2 tuổi, ông chủ động đề nghị hỗ trợ bà làm bài tập.

Tại triển lãm COMPUTEX diễn ra ở Đài Bắc vào tháng 5/2024, ông Huang nhắc lại kỷ niệm thời trẻ và cho biết việc đồng hành cùng vợ là trải nghiệm quan trọng trong cuộc đời. Ông cũng tiết lộ bản thân duy trì thói quen nói lời yêu với vợ mỗi ngày.

Dưới đây là những câu nói thể hiện vai trò của bà Lori trong cuộc đời và sự nghiệp của CEO Nvidia.

"Muốn xây dựng một công ty, bạn cần một người mạnh mẽ và tài giỏi như vợ tôi".

Chỉ năm tháng trước khi vụ bê bối ngoại tình nổ ra, Huang đã hết lời ca ngợi vợ mình trong một lần xuất hiện trên podcast How I Built This của Guy Raz.

CEO Nvidia nhắc lại giai đoạn đầu khởi nghiệp khi vừa hoàn thành bằng thạc sĩ tại Stanford và có hai con nhỏ. Lịch trình làm việc dày đặc khiến ông không thể dành nhiều thời gian chăm sóc con cái.

Ông ghi nhận công lao của vợ trong việc gánh vác toàn bộ trách nhiệm gia đình, tạo điều kiện cho ông tập trung phát triển công ty. "Nếu bạn muốn xây dựng một công ty, bạn cần một người mạnh mẽ và tài giỏi như vợ tôi", ông Huang nói.

"Lori lo liệu mọi thứ. Đó là món quà cô ấy dành cho tôi"

Theo cuốn tiểu sử do tác giả Stephen Witt ghi soạn, ông Jensen Huang nhớ lại giai đoạn đầu khởi nghiệp đầy thách thức. Khi đó, bà Lori quyết định nghỉ việc để chăm sóc con nhỏ khi Nvidia mới thành lập, dù số tiền tiết kiệm của gia đình thời điểm đó chỉ đủ sinh hoạt trong nửa năm. Sự ủng hộ của vợ giúp ông yên tâm nghỉ việc để theo đuổi doanh nghiệp riêng.

Nói về quyết định mạo hiểm này, ông Huang chia sẻ: "Tôi luôn cảm thấy an toàn khi chấp nhận rủi ro vì biết rằng khi về nhà, Lori và các con vẫn ở đó". Ông khẳng định vợ chưa từng phàn nàn về những khó khăn và coi sự đồng hành của bà là món quà lớn trong đời.

"Lori tham dự mọi hội nghị, mọi bài phát biểu và mọi khoảnh khắc của Nvidia"

Chia sẻ với kênh tin tức CNA (Singapore) hồi tháng 5, ông Huang cho biết bà Lori hiện diện trong mọi mốc phát triển của tập đoàn. "Lori ở bên tôi gần như cả cuộc đời. Cô ấy tham dự mọi hội nghị, mọi bài phát biểu và mọi khoảnh khắc của Nvidia", ông nói. CEO Nvidia cũng khẳng định việc gặp vợ là sự kiện quan trọng nhất trong thời gian ông học tại Đại học Bang Oregon.

Trong các nhiều cuộc phỏng vấn, ông Huang luôn ca ngợi vợ mình vì luôn sát cánh trong suốt sự nghiệp.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, hai vợ chồng cùng điều hành Quỹ Jen-Hsun & Lori Huang thành lập năm 2007. Theo hồ sơ nộp cho Sở Thuế vụ Mỹ (IRS), quỹ sở hữu 69 triệu cổ phiếu Nvidia với tổng tài sản ròng 9,1 tỷ USD vào năm 2024. Quỹ đã tài trợ hàng chục triệu USD cho Đại học Bang Oregon, Đại học Stanford cùng các tổ chức hỗ trợ sức khỏe tâm thần.

"Tôi rất vui vì vợ và con gái chọn trang phục cho mình"

Trong cuộc phỏng vấn tại chương trình The Moment của HP năm 2023, khi được hỏi về phong cách thời trang gắn liền với chiếc áo khoác da đen Tom Ford, ông Huang cho biết đây là lựa chọn của vợ và con gái.

"Tôi rất vui vì vợ và con gái chọn trang phục cho mình", ông nói. Chi tiết này phản ánh sự ảnh hưởng của bà Lori đến hình ảnh công chúng của CEO Nvidia. Mùa hè năm nay, chiếc áo khoác da có chữ ký của ông được đấu giá đạt mức 960.000 USD.

Tuy nhiên, mối quan hệ gia đình của CEO Nvidia đối mặt với sóng gió khi ông thừa nhận vi phạm cam kết hôn nhân. Ngày 9/11, ông Huang gửi email cho toàn thể nhân viên xin lỗi về hành vi không chung thủy với vợ.

"Tôi đã không chung thủy với vợ. Hành động của tôi làm tổn thương cô ấy và các con. Không có lời bào chữa nào cho những gì tôi đã làm", ông viết trong email. CEO Nvidia nhận toàn bộ trách nhiệm, gửi lời xin lỗi đến gia đình và mong muốn có thời gian để hàn gắn, khôi phục lại niềm tin từ người thân.

Jensen Huang, và vợ ông, Lori Huang, tại Washington (Mỹ) ngày 24/9. Ảnh: AP/Carolyn Kaster