Khách Tây thích thú trải nghiệm du xuân trong Đại nội Huế ngày đầu năm mới

Những ngày đầu năm mới Bính Ngọ 2026, khu vực quảng trường Ngọ Môn và Đại nội Huế (phường Phú Xuân, TP Huế) luôn ken đặc du khách đến du xuân, chụp ảnh.

Đáng chú ý, hàng nghìn lượt khách quốc tế đến tham quan và trải nghiệm không khí du xuân trong Đại nội Huế - một trong những địa điểm di tích hấp dẫn bậc nhất thuộc khu Di sản Huế.

Những chậu Hoàng mai phía trước Điện Thái Hoà (Đại nội Huế) khoe sắc vàng rực những ngày năm mới làm du khách thích thú đến chụp ảnh.

Theo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, những ngày đầu năm mới Bính Ngọ 2026, trung tâm thực hiện chính sách mở cửa miễn phí đối với du khách Việt Nam, tạo điều kiện để người dân và du khách du xuân, thưởng lãm di sản, cảm nhận không khí Tết cổ truyền trong không gian Hoàng cung xưa.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, ngày mồng 1 và 2 Tết, thời tiết ở Huế trời mát mẻ, mưa Xuân dịu nhẹ, giúp hoạt động tham quan, trải nghiệm và các chương trình biểu diễn nghệ thuật, trò chơi cung đình diễn ra sôi nổi, hấp dẫn.

Dịp Tết Nguyên đán để phục vụ khách du lịch Đại nội Huế được trang hoàng một cách lộng lẫy và tổ chức tái hiện nhiều nghi lễ cung đình như lễ Đổi gác; bắn súng thần công biểu diễn Đại nhạc, Tiểu nhạc...

Dù mới phục dựng và đưa vào phục vụ du khách nhưng di tích Điện Kiến Trung (Đại nội Huế) luôn là một trong du khách thu hút khách tham quan, đặc biệt là những du khách quốc tế.

Du khách thích thú cùng nhau lưu lại những tấm hình bên cạnh di tích Điện Kiến Trung trong những ngày đầu năm mới Bính Ngọ 2026.

Lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, do chính sách miễn phí, chỉ áp dụng trong ngày mùng 1 nên lượng khách tập trung khá đông. Tuy nhiên, các hoạt động văn hóa, biểu diễn võ thuật cổ truyền, nghệ thuật cung đình sẽ được duy trì xuyên suốt 3 ngày Tết để phục vụ du khách.

Ngoài tái hiện các nghi thức cung đình, những ngày đầu năm mới, khách tham quan Đại nội Huế cũng thích thú trải nghiệm các trò chơi cung đình và dân gian như đổ xăm hường, bài vụ, thả thơ, đầu hồ… tạo nên không khí rộn ràng, nhiều sắc màu trong khu di tích.

Trong hai ngày mùng 2 và mùng 3 Tết Bính Ngọ, tại Đại nội Huế diễn ra chương trình múa lân - sư - rồng và biểu diễn võ thuật truyền thống, hứa hẹn tiếp tục tạo điểm nhấn hấp dẫn cho du khách du xuân tại cố đô.