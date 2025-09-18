Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
C1 - Champions League

Xác định danh tính đôi nam nữ tử vong trong nhà nghỉ ở Khánh Hòa

Sự kiện: Tin ngắn
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Cơ quan chức năng đã xác định danh tính đôi nam nữ tử vong trong nhà nghỉ ở Khánh Hòa.

Chiều 18-9, nguồn tin của PLO cho biết cơ quan chức năng đã xác định danh tính hai người tử vong trong nhà nghỉ ở phường Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa là nam thanh niên tên HTĐ (27 tuổi) và cô gái tên TTN (24 tuổi, cùng ngụ tỉnh Cà Mau).

Nhà nghỉ nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: XH

Nhà nghỉ nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: XH

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Như PLO đã thông tin, trưa cùng ngày, đôi nam nữ đến thuê phòng một nhà nghỉ trên đường Nguyễn Trường Tộ, phường Ninh Hòa.

Một lúc sau, quản lý nhà trọ nghe tiếng động bất thường, đến kiểm tra thì phát hiện hai người nằm bất động, xung quanh có nhiều vết máu.

Đôi nam nữ tử vong trong nhà nghỉ ở Khánh Hòa
Đôi nam nữ tử vong trong nhà nghỉ ở Khánh Hòa

Công an đang điều tra vụ đôi nam nữ tử vong trong nhà nghỉ ở Ninh Hòa, Khánh Hòa.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Xuân Hoát ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-18/09/2025 18:03 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Tin ngắn Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN