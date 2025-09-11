Bắt gã đàn ông liên tục hành hạ con đẻ rồi quay clip gửi cho vợ

Vụ việc gây phẫn nộ trong dư luận khi đối tượng đã nhiều lần dùng các hình thức bạo lực để tra tấn, hành hạ chính con ruột của mình.

Vụ việc được Công an phường Vân Hà (Bắc Ninh) phát hiện, tiếp nhận và báo cáo kịp thời lên cơ quan điều tra, sau đó đã được chỉ đạo sát sao và phân công điều tra viên xử lý quyết liệt.

Theo điều tra ban đầu, Lăng Văn Duyệt đã nhiều lần dùng que tre, dây sạc pin điện thoại đánh các con nhỏ của mình. Đối tượng còn bắt các cháu tự tát vào mặt và quỳ gối trong thời gian dài.

Điển hình, khoảng 18h ngày 4/7, Duyệt đã dùng que tre dài khoảng 80 cm đánh hai cháu Lăng V.A (8 tuổi) và Lăng N.A (5 tuổi). Vừa đánh, Duyệt vừa dùng điện thoại quay video rồi gửi cho vợ qua Zalo. Đến khoảng 21h cùng ngày, Duyệt mới cho hai cháu ăn cơm.

Đối tượng Lăng Văn Duyệt. Ảnh: Công an Bắc Ninh.

Tiếp đó, khoảng 10h ngày 4/8, Duyệt lại bắt hai cháu V.A và N.A tự tát liên tiếp, còn Duyệt nằm ở võng quan sát.

Đến khoảng 11h cùng ngày, mẹ của Duyệt (bà nội các cháu) đi làm về, chứng kiến cảnh tượng trên đã can ngăn nhưng Duyệt không nghe mà tiếp tục bắt hai cháu tự tát.

Hành vi này kéo dài qua bữa trưa. Sau khi Duyệt ăn xong mới cho hai con ăn. Ngoài ra, một số lần khác, Duyệt không chỉ đánh các con mà còn bắt các con quỳ gối trong nhiều giờ đồng hồ.

Tại cơ quan Công an, Duyệt khai nhận kết hôn từ năm 2017 và có 3 con ở độ tuổi từ 3 đến 8. Quá trình chung sống, giữa Duyệt và vợ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Giữa tháng 6/2025, vợ Duyệt đã thuê nhà ra ở riêng và sống ly thân. Ba con nhỏ ở với Duyệt cùng bà nội.

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang làm rõ vụ việc để xử lý đối tượng Lăng Văn Duyệt theo quy định của pháp luật, nhằm đảm bảo quyền lợi và sự an toàn cho các cháu nhỏ.