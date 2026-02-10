Nam thanh niên bị chém tử vong tại quán bi-a

Tối 9/2, trên địa bàn xã Kiến Xương (tỉnh Hưng Yên) xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến một thanh niên tử vong tại quán bi-a. Liên quan đến sự việc trên, Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Hưng Yên vừa phát đi thông tin ban đầu.

Do có mâu thuẫn từ trước, vào khoảng 20h30 cùng ngày, Trần Quang Minh (SN 2008, trú thôn Thái Hòa, xã Bình Định) điều khiển xe máy máy chở Lại Tiến Đạt (SN 2008, trú thôn Hưng Tiến, xã Kiến Xương, cùng tỉnh Hưng Yên) mang theo 1 thanh đao và 1 thanh kiếm đến quán bi-a ở đường Trần Nhân Tông (xã Kiến Xương) tìm đánh nhóm 3 thanh niên khác.

Vụ xô xát khiến nam thanh niên bị chém tử vong. Ảnh: TL

Tại đây, 2 nhóm thanh niên xảy ra xô xát, lúc này Đạt vung kiếm chém trúng vào vùng nách trái của anh T.H.L (SN 2006, trú thôn Nguyên Kinh 1, xã Bình Thanh, tỉnh Hưng Yên) khiến nam thanh niên bị thương và được đưa đi cấp cứu, sau đó tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Kiến Xương.

Ngay khi nhận được thông tin vụ việc, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo Thủ trưởng cơ quan CSĐT trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an xã Kiến Xương, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên, Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 8 tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tập trung điều tra làm rõ.

Căn cứ vào các tài liệu điều tra, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Quang Minh và Lại Tiến Đạt về hành vi "Giết người".

Hiện, vụ án đang được cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.