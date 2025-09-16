Tìm vợ không thấy, con rể dùng dao truy sát mẹ vợ

Tối 15-9, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt khẩn cấp đối Phùng Văn Giang (SN 1999, trú tại tổ 9, khu Gia Mô, phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh) - nghi phạm đã dùng dao chém mẹ vợ một cách dã man, gây rúng động dư luận đất mỏ.

Phùng Văn Giang bị cơ quan công an bắt giữ

Trước đó, khoảng 12 giờ ngày 11-9, tại phường Đông Triều, xuất phát từ mâu thuẫn vợ chồng, Phùng Văn Giang đã manh động, dùng dao chém liên tiếp mẹ vợ là bà N.T.L. (SN 1982, trú tại Yên Lâm 2, phường Đông Triều).

Theo kết quả điều tra, giữa Giang cùng vợ là chị Nguyễn Thị Th.H. (SN 2003) thường xuyên xảy ra cãi vã dẫn đến việc chị H. thường xuyên bỏ nhà đi.

Mâu thuẫn kéo dài khiến Giang nhiều lần bức xúc, thậm chí từng đe dọa sẽ tìm cái chết để níu kéo tình cảm. Đến ngày 10-9, sau khi hai vợ chồng tiếp tục xảy ra tranh cãi, chị H. đã bỏ đi. Do không liên lạc được với vợ, Giang hoài nghi, nổi cơn ghen tuông mù quáng.

Mang theo sự hằn học, bực tức, Giang cầm theo dao tìm đến nhà bà L. (mẹ đẻ của chị H.) để hỏi tung tích vợ mình. Do không tìm được chị H., trong đầu Giang nổi lên những ý nghĩ ghen tuông, tiêu cực. Liền đó, Giang bất ngờ vung dao chém liên tiếp vào đầu, mặt và người mẹ vợ, khiến bà L. phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Sau khi xuống tay, Giang lập tức rời khỏi hiện trường.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đã nhanh chóng chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với Công an phường Mạo Khê, Đông Triều triển khai huy động tối đa lực lượng, tổ chức truy bắt đối tượng.

Chỉ sau chưa đầy 12 giờ truy xét gắt gao, đến 22 giờ 30 phút cùng ngày, lực lực công an đã bắt giữ được Phùng Văn Giang.