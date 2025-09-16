Công an thông tin vụ vợ chồng chết trước cửa nhà ở TPHCM

Ngày 16/9, Công an TPHCM cho biết, vụ hai vợ chồng tử vong trước cửa nhà, do mâu thuẫn trong gia đình dẫn tới án mạng.

Theo thông tin từ cơ quan công an, ông Đ.V.L. (SN 1966) và bà P.T.T. (SN 1967, cùng ngụ tỉnh An Giang) là vợ chồng, đến thuê nhà tại khu phố Bình Phước B, phường An Phú, TPHCM từ đầu năm 2024 đến nay. Ở cùng ông bà còn có con trai và cháu nội.

Tối 15/9, hai ông bà ở nhà xảy ra mâu thuẫn dẫn tới cãi vã to tiếng. Khi bà T. bỏ đi từ trong nhà ra tới cửa thì ông L. đuổi theo, dùng dao đâm liên tiếp vào người bà T. khiến bà tử vong.

Sau khi gây án, ông L. dùng dao tự đâm vào vùng cổ của mình và cũng tử vong tại chỗ. Thời điểm xảy ra vụ việc, cháu trai (10 tuổi) ở nhà phát hiện nên gọi điện báo cho người thân.

Khi người dân chạy tới, phát hiện hai vợ chồng đều đã tử vong nên trình báo cơ quan chức năng địa phương.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường An Phú nhanh chóng có mặt tại hiện trường, lấy lời khai nhân chứng. Các đơn vị nghiệp vụ sau đó đến hiện trường tổ chức khám nghiệm để điều tra nguyên nhân.

Sau khi hoàn tất khám nghiệm, thi thể hai nạn nhân được bàn giao cho gia đình đưa về quê An Giang để lo hậu sự.

Người dân sống gần hiện trường cho biết, ông L. ở nhà, còn bà T. bán vé số dạo. Giữa hai vợ chồng thường xuyên cự cãi. Bà T. nhiều lần tâm sự với hàng xóm, rằng chồng hay ghen tuông nên xảy ra mâu thuẫn.

Một hàng xóm của nạn nhân cho biết thêm, trước khi xảy ra vụ việc, hai vợ chồng bắt đầu chuyển đồ đến nơi khác để trả nhà đang thuê.

Sáng 16/9, lãnh đạo UBND phường An Phú đã đến chia buồn cùng gia đình, đồng thời hỗ trợ 5 triệu đồng.

