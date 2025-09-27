Vụ chồng giết vợ và 2 người đàn ông: Thông tin gây chú ý từ xóm trọ xảy ra án mạng

Vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khi nghi phạm Vũ Phương Nhung (SN 1987, trú xã Liên Minh, tỉnh Phú Thọ) trực tiếp ra tay sát hại 3 người trong một buổi tối tại Phú Thọ.

Đáng chú ý, Nhung đã ra tay sát hại anh Nguyễn Tiến Đ. (40 tuổi) ngay tại cổng khu trọ nơi anh Đ. đang sinh sống, khiến cả xóm trọ bàng hoàng, chưa hết ám ảnh.

Vũ Phương Nhung ra tay sát hại anh Nguyễn Tiến Đ. tại xóm trọ. Ảnh: P.H

Sáng 27/9, chia sẻ với PV VietNamNet, anh Phạm Huy H. (19 tuổi) cho biết, anh là bạn thân với nạn nhân Nguyễn Tiến Đ. từ thuở nhỏ. Theo anh H. vợ chồng anh Đ. có 2 con nhỏ đang sinh sống tại xóm trọ của một xí nghiệp có địa chỉ tại khu 3, phường Vân Phú.

Theo anh H., thời điểm xảy ra vụ án mạng, anh Đ. đang ngồi uống nước ở sân xóm trọ cùng 2 người khác thì thấy Nhung xuất hiện. Nhung và anh Đ. nhận ra nhau rồi sau đó cùng đi ra phía ngoài cổng xóm trọ.

Chỉ vài phút sau, anh Đ. ôm ngực đẫm máu chạy vào trong sân xóm trọ rồi ngã gục xuống và được mọi người đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, anh Đ. đã tử vong.

Đại diện xí nghiệp nơi nạn nhân làm việc cho biết: Anh Nguyễn Tiến Đ. đã gắn bó với xí nghiệp hơn 20 năm, công việc chính là lái xe, ngoài ra anh Đ. làm thêm sửa chữa điện, nước trong công ty. Xóm trọ nơi xảy ra vụ án mạng là của xí nghiệp và đa phần là công nhân, người lao động của xí nghiệp sinh sống.

Đáng chú ý, nghi phạm Vũ Phương Nhung từng có thời gian dài sinh sống tại xóm trọ nêu trên và đã chuyển đi nơi khác vài năm nay.

Vũ Phương Nhung dùng dao nhọn đâm tử vong anh N. và chị Y. trên đoạn đường trong KCN Phú Hà. Ảnh: N.S

Trước đó, khoảng 20h10 ngày 26/9, trên đoạn đường trong KCN Phú Hà, do mâu thuẫn tình ái, Vũ Phương Nhung dùng dao nhọn đâm tử vong anh Nguyễn Văn N. (SN 1988, quê xã Bình Ca, tỉnh Tuyên Quang) và chị Cao Thị Y. (SN 1995, quê xã Liên Minh, Phú Thọ; vợ của Nhung).

Sau khi gây án, Nhung tiếp tục điều khiển xe máy đến chỗ trọ của anh Nguyễn Tiến Đ. (SN 1985, trú phường Vân Phú, Phú Thọ) và tiếp tục dùng dao tấn công khiến nạn nhân tử vong.

Ngay sau khi nhận tin báo, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để kiểm tra, đánh giá tình hình và chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự cùng các đơn vị nghiệp vụ xác minh, truy tìm đối tượng.

Khoảng 2 giờ sau khi gây án, Công an tỉnh Phú Thọ đã bắt giữ được Vũ Phương Nhung để điều tra, xử lý theo quy định.