Cháu dâu sát hại bác dã man tại nhà riêng rồi cướp đôi bông tai

Ngày 10-1, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án "Giết người"; "Cướp tài sản" và tạm giữ hình sự đối với Đinh Thị Kim (SN 1984; ngụ thôn Phúc Thượng, xã Thọ Long, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về các tội danh trên.

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn (giữa), Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường vụ án cháu dâu sát hại bác. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Trước đó, Công an tỉnh Thanh Hóa nhận được tin báo sáng 7-1, tại xã Thọ Long, xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng, nạn nhân là bà Lê Thị Ph. (SN 1957; ngụ thôn Phúc Gia, xã Thọ Long) tử vong chưa rõ nguyên nhân tại nhà riêng, trên cơ thể có nhiều vết thương (nghi bị sát hại).

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các phòng nghiệp vụ và Công an xã Thọ Long huy động tối đa lực lượng nhanh chóng điều tra, xác minh làm rõ vụ việc.

Nghi phạm cùng tang vật là đôi bông tai

Chỉ sau 1 ngày tập trung lực lượng rà soát, xác minh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã xác định Đinh Thị Kim (là cháu dâu) là nghi phạm đã gây ra cái chết của bà Lê Thị Ph..

Tại cơ quan công an, Kim khai nhận sáng 7-1, khi đến nhà bà Ph. chơi (bà Ph. bị điếc, sống một mình, con cái đều đi làm ăn xa), giữa hai người đã phát sinh mâu thuẫn dẫn đến việc Kim bị bà Ph. chửi bới và dùng gậy gỗ vụt, ghế gỗ ném về phía mình nên đã đẩy ngã nạn nhân trong buồng ngủ.

Người dân theo dõi lực lượng chức năng dựng hiện trường vụ án sáng nay 10-1

Sau đó, Kim dùng gậy gỗ, ghế gỗ và chân hành hung bà Ph.. Khi thấy nạn nhân tử vong, Kim đã tháo đôi hoa tai bằng vàng tây của nạn nhân mang đi bán được 2,5 triệu đồng.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.