Bắt gã đàn ông 43 tuổi nhiều lần giở trò đồi bại với cháu vợ

Ngày 10-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam bị can Trần Thanh Hoàng (SN 1983, quê TP Cần Thơ) để điều tra làm rõ hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.

Hoàng tại cơ quan công an

Vào thời điểm 2010, Hoàng và vợ là chị L. (SN 1986) nuôi dưỡng cháu T. từ khi còn 2 tuổi tại ấp 6, xã An Phước, huyện Long Thành (nay là xã An Phước, tỉnh Đồng Nai).

Cháu T. là cháu ruột của vợ Hoàng.

Từ đầu năm 2021 đến ngày 21-11-2021, Hoàng đã 4 lần thực hiện hành vi dâm ô đối với cháu T. tại căn nhà vợ chồng Hoàng thuê ở xã An Phước.

Sự việc được chị L. phát hiện và đến cơ quan công an trình báo. Làm việc với cơ quan công an đối tượng Hoàng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.