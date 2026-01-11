Tạm giữ đối tượng cướp giật giữa phố Hà Nội

Theo thông tin từ cơ quan công an, khoảng 15h15 ngày 7/1/2026, trong quá trình làm nhiệm vụ tại khu vực ngã tư Khuất Duy Tiến – Nguyễn Trãi, Tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 7 (Phòng CSGT CATP Hà Nội) nghe thấy tiếng tri hô “cướp” và phát hiện người dân đang đuổi theo một nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn.

Đối tượng bị Công an Hà Nội bắt giữ

Ngay lập tức, lực lượng CSGT đã phối hợp cùng quần chúng nhân dân nhanh chóng tiếp cận, khống chế đối tượng và thu giữ tang vật là một chiếc điện thoại iPhone 12 Pro Max. Danh tính đối tượng sau đó được xác định là Trương Thế Kiên.

Qua đấu tranh khai thác, Kiên khai nhận trước đó, ngày 3/1/2026, đã mang chiếc điện thoại trên đến một cửa hàng điện thoại tại phố Hạ Đình để bán với giá 8 triệu đồng. Đến chiều 7/1/2026, Kiên quay lại cửa hàng, lấy lý do chuộc lại điện thoại. Khi chủ cửa hàng đưa máy để kiểm tra, đối tượng bất ngờ cầm điện thoại bỏ chạy thì bị phát hiện, truy đuổi và bắt giữ.

Sau khi lập hồ sơ ban đầu, Tổ công tác đã bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Công an phường Khương Đình để tiếp tục xác minh, xử lý theo thẩm quyền.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự Trương Thế Kiên để điều tra về hành vi cướp giật tài sản, theo quy định của pháp luật.