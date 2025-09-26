Đánh chết người chỉ vì bị dọa gọi công an

Ngày 26-9, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Minh Luân (26 tuổi, xã Hiệp Hòa, tỉnh Tây Ninh) về tội giết người.

Theo cáo trạng, chiều 21-7-2024, Luân cùng bạn bè nhậu tại nhà bạn ở ấp Hòa Bình 2, xã Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa (tỉnh Long An cũ nay tỉnh Tây Ninh). Trong lúc nhậu, Luân xảy ra cự cãi với Nguyễn Minh Chánh và Phạm Thành Biển. Được mọi người can ngăn nên Luân bỏ đi ra ngoài đường lớn, rồi Luân canh chặn đường khi hai người này đi ngang qua, dẫn đến xô xát.

Bị cáo Nguyễn Minh Luân tại phiên tòa xét xử. Ảnh: CTV

Lúc này, ông TMT đi ngang, thấy Luân và Chánh đánh nhau nên dừng can ngăn, dọa gọi công an. Luân nói : “Chuyện không liên quan, báo Công an làm gì”

Sau đó, thấy ông T lấy điện thoại nên Luân nghĩ để báo công an nên tiến đến đấm vào mặt ông Thế, khiến nạn nhân ngã xuống đất. Chưa dừng lại, Luân tiếp tục dùng chân đá, đạp nhiều lần vào đầu, ngực và sườn khiến ông Thế bất tỉnh.

Tiếp đó, Luân sợ người nhà nạn nhân vây đánh nên lên xe máy rời hiện trường, tiếp tục uống rượu với bạn sau đó về nhà ngủ. Ông T nằm bất tỉnh, đầu chảy nhiều máu, được người dân đưa đi cấp cứu. Đến ngày 23-7-2024, nạn nhân tử vong tại Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi.

Hay tin nạn nhân đã chết, Nguyễn Minh Luân đến công an xã đầu thú.

Tại phiên tòa, HĐXX cho rằng bị cáo Luân thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đây là tình tiết giảm nhẹ. Tuy nhiên, với hành vi mang tính chất côn đồ, Luân đã phạm tội “Giết người”.

Đáng chú ý, Luân từng có tiền án: năm 2015 bị TAND cấp phúc thẩm tại TP.HCM tuyên 4 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”, chấp hành xong án phạt tù vào cuối năm 2016.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Luân 17 năm tù vì tội Giết người, ngoài ra phải bồi thường cho gia đình bị hại hơn 270 triệu đồng.