Thiếu tướng công an trực tiếp lấy lời khai nghi phạm giết 3 người trong đêm

Ngày 27/9, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã bắt giữ Vũ Phương Nhung, nghi phạm gây ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người tử vong.

Khu vực hiện trường xảy ra vụ án. Ảnh: CACC

Theo thông tin ban đầu, tối 26/9, vụ án mạng nêu trên đã xảy ra tại hai địa điểm khác nhau là Khu công nghiệp Phú Hà (thuộc phường Phong Châu) và phường Vân Phú.

Ngay khi nhận tin báo, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để kiểm tra, đánh giá tình hình, khẩn trương chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ tập trung lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tiến hành điều tra, xác minh, rà soát đối tượng. Kết quả, trong vòng chưa đầy 2 giờ đồng hồ, lực lượng công an đã bắt giữ được Vũ Phương Nhung - nghi phạm gây ra vụ trọng án nêu trên.

Ngay trong đêm, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn đã trực tiếp lấy lời khai của nghi phạm và bước đầu xác định nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn tình ái.

Theo đó, khoảng 20h10 tối 26/9, tại đoạn đường khu Công nghiệp Phú Hà thuộc phường Phong Châu, tỉnh Phú Thọ, do mâu thuẫn tình ái, Vũ Phương Nhung dùng dao nhọn đâm anh Nguyễn Văn N. (SN 1988, quê xã Bình Ca, tỉnh Tuyên Quang) và chị Cao Thị Y. (SN 1995, quê xã Liên Minh, tỉnh Phú Thọ; vợ của Nhung). Hậu quả anh N., chị Y. tử vong tại hiện trường.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ lấy lời khai đối tượng. Ảnh: CACC

Sau khi gây án, Nhung tiếp tục điều khiển xe máy đi xuống chỗ ở của anh Nguyễn Tiến Đ. (SN 1985, trú phường Vân Phú, tỉnh Phú Thọ) và dùng dao đâm anh Đ. khiến nạn nhân tử vong.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định.