Nam sinh tự chế 3.000 quả pháo nổ bán cho bạn học

Qua công tác nắm tình hình các hội nhóm trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện em P.Đ.T.S (sinh năm 2012, trú tại xóm 2, xã Hợp Minh), hiện là học sinh trường Trung học cơ sở BT, có biểu hiện nghi vấn chế tạo pháo để bán kiếm lời.

Số pháo nổ bị thu giữ tại cơ quan Công an. (Ảnh: Công an Nghệ An).

Vào ngày 31/12/2025, công an xã bắt quả tang S đang thực hiện hành vi bán pháo nổ cho học sinh cùng trường. Qua kiểm tra hành chính, lực lượng chức năng phát hiện trong balo của S có 100 quả pháo nổ hình trụ tròn, màu đỏ, tổng khối lượng 2kg. Tại cơ quan công an, S khai nhận đã đặt mua thuốc pháo và thân vỏ trên mạng xã hội, sau đó tự mày mò chế tạo, để bán cho những người có nhu cầu.

Đáng chú ý, từ đầu tháng 12/2025, nam sinh này đã trực tiếp gặp gỡ các bạn cùng trường để tìm hiểu nhu cầu, sau đó, bí mật đưa nguyên vật liệu vào phòng ngủ tại gia đình để chế tạo thành 3.000 quả pháo thành phẩm, kết thành dây theo đơn đặt hàng.

Tiến hành kiểm tra nơi ở của S, Công an xã Hợp Minh phát hiện và thu giữ thêm 2.700 quả pháo nổ cùng 3kg tiền chất thuốc pháo. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng đã vận động một học sinh khác giao nộp thêm 200 quả pháo đã mua từ S trước đó. Tổng tang vật thu giữ trong vụ việc lên đến 3.000 quả pháo nổ có khối lượng 45kg và 3kg tiền chất thuốc pháo.

Hiện công an xã đang tiếp tục điều tra, xác minh để xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.