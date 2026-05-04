Vụ sát hại vợ và con nhỏ ở Tây Ninh: Nghi phạm có biểu hiện hoang tưởng, chỉ vào tàu lá dừa nói “đó là rắn hổ”

Ngày 4/5, Công an tỉnh Tây Ninh đang tạm giữ Nguyễn Tấn Phú (ngụ xã Vĩnh Công) để điều tra hành vi “Giết người”. Phú là nghi phạm trong vụ án mạng nghiêm trọng khiến hai người chết, hai người bị thương xảy ra trưa 3/5.

Hiện trường vụ án vẫn đang được phong tỏa. Ảnh: TL

Sáng nay, lực lượng chức năng vẫn phong tỏa lối vào căn nhà cấp 4 nằm biệt lập tại ấp Kỳ Châu, xã Vĩnh Công – nơi xảy ra thảm án.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 12h ngày 3/5, người dân xung quanh nghe tiếng la hét thất thanh phát ra từ nhà Phú. Khi chạy đến, họ phát hiện Phú đang cầm dao tấn công người thân. Chị Đ.T.T (vợ Phú) và con trai mới 2 tháng tuổi bị chém nhiều nhát, tử vong tại chỗ. Cha mẹ ruột của nghi phạm là ông K. và bà C. chạy vào can ngăn cũng bị Phú chém trọng thương, phải nhập viện cấp cứu.

Ngay sau khi gây án, Phú bị lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ tại hiện trường.

Dấu hiệu bất thường của nghi phạm

Nhiều hàng xóm và người thân không khỏi bàng hoàng trước sự việc, họ cho rằng Phú vốn là người hiền lành, làm nghề thợ bạc và rất mực thương yêu vợ con.

Nghi phạm được hàng xóm cho biết làm nghề thợ bạc. Ảnh: TL

Chị H., một người dân địa phương, cho biết Phú mới cưới vợ hơn một năm. "Hằng ngày, Phú vẫn đi chợ mua thức ăn bồi bổ cho vợ mới sinh. Không ai tin nổi cậu ấy lại làm chuyện như vậy", chị H. chia sẻ.

Theo lời kể của hàng xóm, trước thời điểm xảy ra vụ án vài giờ, Phú có những biểu hiện tâm lý bất thường. Cụ thể, sáng 3/5, Phú gọi điện nhờ bạn đến nhà bắt giúp "con rắn hổ". Khi người bạn đến, Phú chỉ vào tàu lá dừa nằm ngang đường rồi khẳng định đó là rắn, yêu cầu bạn đập chết. Thấy Phú không tỉnh táo, người bạn này đã bỏ về.

Theo đại diện chính quyền địa phương, gia đình Phú thuộc diện cơ bản, cha mẹ già yếu chủ yếu làm vườn. Phú không có tiền án tiền sự, không rượu chè hay cờ bạc.

Đến sáng 4/5, sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, thi thể chị T. và con nhỏ đã được gia đình phía ngoại đưa về quê tại Cà Mau để lo hậu sự. Riêng cha mẹ Phú sau khi được sơ cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã xuất viện, trở về nhà phối hợp cùng cơ quan điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Cơ quan chức năng đang trưng cầu giám định tâm thần đối với Nguyễn Tấn Phú để xác định năng lực hành vi dân sự của nghi phạm tại thời điểm gây án.