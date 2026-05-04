Từ cuộc hẹn hàn gắn với người yêu cũ đến thảm án khiến 2 người tử vong

Cuộc hẹn cuối năm biến thành thảm kịch

Sáng cuối tháng 4, phòng xử án của Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An chật kín người. Không khí nặng nề bao trùm khắp căn phòng khi người thân các bị hại lặng lẽ mang theo di ảnh đến phiên tòa xét xử Đinh Văn Quyền (SN 1996, trú xã Hải Châu, Nghệ An) với 2 tội danh Giết người và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Ở hàng ghế phía dưới, những người cha, người mẹ với gương mặt thất thần, đôi mắt đỏ hoe khiến nhiều người không khỏi xót xa. Nỗi đau mất con sau nhiều tháng vẫn chưa thể nguôi ngoai. Khi được lực lượng chức năng dẫn giải vào phòng xử, Quyền liên tục cúi gằm mặt, né tránh ánh mắt từ phía gia đình các nạn nhân.

Phiên tòa xét xử bị cáo Đinh Văn Quyền chật kín người.

Theo cáo trạng, Quyền từng có quan hệ tình cảm với chị N.T.T.H (SN 2006), sinh viên một trường đại học tại Nghệ An. Sau một thời gian yêu nhau, cả hai chia tay. Tuy nhiên, Quyền không chấp nhận chuyện tình cảm kết thúc nên nhiều lần liên lạc, mong muốn hàn gắn.

Tối 26/1/2025, tức 27 Tết, Quyền nhắn tin hẹn chị H. ra khu vực đê ven biển để nói chuyện. Lo ngại có chuyện không hay xảy ra, chị H. rủ anh H.N.T (SN 2006) cùng một người bạn nữ đi theo.

Ban đầu, cuộc gặp diễn ra bình thường. Sau một lúc nói chuyện, chị H. cùng nhóm bạn ra về. Nhưng Quyền lập tức điều khiển xe máy đuổi theo, yêu cầu chị H. quay lại tiếp tục nói chuyện. Theo lời khai tại tòa, bị cáo còn có lời đe dọa liên quan đến người thân của chị H., khiến cô gái buộc phải quay lại.

Trong lúc nói chuyện, anh T. phát hiện Quyền mang theo dao nên yêu cầu cất hung khí vì lo sợ xảy ra chuyện nguy hiểm. Từ đây, mâu thuẫn giữa hai bên bắt đầu căng thẳng.

Bất ngờ, Quyền rút dao tấn công chị H. Khi thấy bạn gặp nguy hiểm, anh T. lao vào can ngăn nhưng cũng bị đâm nhiều nhát. Không dừng lại ở đó, bị cáo tiếp tục truy đuổi nam thanh niên đang tìm cách bỏ chạy rồi lao xe máy vào nạn nhân.

Bị cáo Đinh Văn Quyền tại tòa.

Cuộc tấn công diễn ra trong đêm tối, giữa thời điểm nhiều gia đình đang tất bật chuẩn bị đón Tết đoàn viên. Hậu quả, chị H. và anh T. tử vong do vết thương quá nặng. Sau khi gây án, Quyền bỏ trốn rồi tự gây tai nạn trên đường.

Vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra đúng dịp cận Tết đã gây chấn động dư luận địa phương. Nhiều người không khỏi bàng hoàng khi chỉ từ mâu thuẫn tình cảm, hai người trẻ đã mất mạng đầy oan nghiệt.

Trả giá

Tại phiên tòa, bị cáo Đinh Văn Quyền khai báo khá rành rọt về diễn biến vụ việc. Tuy nhiên, nhiều lời khai của bị cáo khiến Hội đồng xét xử liên tục chất vấn.

Khi được hỏi lý do mang theo dao trong buổi gặp người yêu cũ, Quyền trả lời rằng mang theo “để phòng thân”. Nghe vậy, vị chủ tọa nghiêm giọng: “Bị cáo là đàn ông, hẹn bạn gái cũ ra nói chuyện nhưng lại mang dao theo để phòng thân là điều không hợp lý”. Trước câu hỏi này, bị cáo im lặng.

Đối với hành vi sát hại anh T., người trước đó không hề có mâu thuẫn với mình, Quyền khai rằng do “bực tức vì bị xen vào chuyện riêng”. Những lời khai lạnh lùng ấy khiến không khí phòng xử càng thêm nặng nề.

Ở phía dưới, cha của anh T. nghẹn ngào trình bày về nỗi đau mà gia đình phải gánh chịu suốt thời gian qua. Người đàn ông nhiều lần lau nước mắt khi nhắc đến con trai. “Con tôi mất khi tuổi đời còn quá trẻ. Gia đình không mong gì hơn ngoài việc tòa xét xử đúng người, đúng tội”, ông nói trong tiếng nấc.

Cách đó không xa, bà N.T.N (mẹ chị H.) gần như kiệt sức khi nhắc đến con gái duy nhất. “Hôm đó là 27 Tết, cả nhà đang chuẩn bị đón năm mới thì nhận tin dữ. Đến giờ tôi vẫn không tin nổi con mình đã mất”, người mẹ nghẹn lời.

Bị cáo Đinh Văn Quyền nhận bản án tử hình.

Theo hồ sơ vụ án, trước phiên xét xử, gia đình bị cáo đã bồi thường cho mỗi gia đình bị hại 280 triệu đồng nhằm khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, với những người ở lại, sự bù đắp ấy không thể xóa đi nỗi mất mát quá lớn.

Được nói lời sau cùng trước tòa, Quyền gửi lời xin lỗi tới gia đình hai nạn nhân và xin được cho cơ hội sống để làm lại cuộc đời.

Sau thời gian nghị án, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, mang tính chất côn đồ, thực hiện tội phạm đến cùng, trực tiếp tước đoạt mạng sống của hai người trẻ. Tòa tuyên phạt bị cáo Đinh Văn Quyền tử hình về tội Giết người, 1 năm 6 tháng tù về tội Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hợp hình phạt chung là tử hình.

Nghe bản án, bị cáo run rẩy, gương mặt thất thần khi được dẫn giải ra xe chuyên dụng. Phía dưới phòng xử, người thân hai bị hại lặng lẽ rời tòa với nỗi đau nặng trĩu.

Phiên tòa khép lại, nhưng những mất mát mà vụ án để lại sẽ còn là nỗi ám ảnh dai dẳng đối với các gia đình liên quan. Chỉ vì sự ích kỷ và cơn cuồng ghen mù quáng, nhiều cuộc đời đã bị đẩy vào bi kịch không thể cứu vãn.

