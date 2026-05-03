Thông tin mới vụ người đàn ông gây ra thảm án ở Tây Ninh

Tối 3-5, tin từ xã Vĩnh Công, tỉnh Tây Ninh cho biết sau khi cha, mẹ của đối tượng Nguyễn Tấn Phú bị chém trọng thương đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Long An.

Hung thủ đã bị lực lượng chức năng khống chế bắt giữ

Hiện, sức khỏe của 2 nạn nhân này đã tạm ổn định nên được bệnh viện cho về nhà để lo hậu sự cho vợ và con của hung thủ.

Như Báo Người Lao Động thông tin khoảng 12 giờ trưa cùng ngày, người dân tại ấp Kỳ Châu, xã Vĩnh Công bàng hoàng khi nghe tiếng la hét thất thanh phát ra từ nhà của đối tượng Phú.

Lúc mọi người chạy đến thì chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng khi Phú đang cầm dao tấn công những người thân trong gia đình.

Trong cơn cuồng sát, Phú đã dùng dao chém nhiều nhát khiến vợ là bà Đ.T.T và con nhỏ mới 2 tháng tuổi tử vong tại chỗ.

Khi nghe tiếng động và chạy vào can ngăn, cha mẹ ruột của Phú cũng bị đối tượng này điên cuồng tấn công.

Hậu quả, cả 2 người đều bị chém gây thương tích. Các nạn nhân sau đó đã được người dân và lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Long An.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an xã Vĩnh Công đã nhanh chóng có mặt phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Tây Ninh tiến hành phong tỏa hiện trường để thực hiện công tác khám nghiệm.

Đối tượng Phú đã bị lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ ngay sau đó.