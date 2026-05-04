Nguyên nhân vụ tai nạn khiến một phụ nữ mắc kẹt dưới gầm xe buýt ở Hà Nội

Thông tin từ Công an TP Hà Nội, khoảng 6h45 ngày 4/5/2026, tại nút giao Nguyễn Văn Cừ - Nguyễn Sơn (phường Bồ Đề, TP Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe buýt và xe mô tô, khiến một người phụ nữ bị thương và mắc kẹt dưới gầm xe buýt.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe buýt tuyến số 48 mang biển kiểm soát 29E-208.xx do anh N.A.T (sinh năm 1985, trú tại Hà Nội) điều khiển, di chuyển trên đường Nguyễn Văn Cừ theo hướng Cầu Chui đi Cầu Chương Dương. Khi đến khu vực nút giao Nguyễn Văn Cừ - Nguyễn Sơn, xe buýt xảy ra va chạm với xe mô tô biển kiểm soát 29AD-293.xx do chị Đ.T.H.G (sinh năm 1991, trú tại Hà Nội) điều khiển, đang dừng chờ tín hiệu đèn đỏ phía trước.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, người dân khu vực và lực lượng chức năng đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, phối hợp nâng phương tiện để giải cứu nạn nhân đang mắc kẹt dưới gầm xe buýt. Nạn nhân sau đó được đưa ra ngoài và chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang.

Tại hiện trường, phương tiện hư hỏng, giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng cục bộ trong thời gian ngắn. Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 5 phối hợp Công an phường Bồ Đề đã tổ chức phân luồng, bảo đảm trật tự an toàn giao thông và tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu phục vụ điều tra.

Qua kiểm tra ban đầu, lái xe buýt không vi phạm nồng độ cồn và ma túy (kết quả âm tính). Nguyên nhân sơ bộ được xác định do tài xế xe buýt không giảm tốc độ, không làm chủ tay lái khi di chuyển qua nút giao, dẫn đến va chạm. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định.