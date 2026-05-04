Thuê người đánh chồng với giá 40 triệu đồng vì ghen

Ngày 3/5, Công an đặc khu Phú Quốc (An Giang) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 đối tượng để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích, gồm: Nguyễn Thị Sương (SN 1966), Trần Trọng Nghĩa (SN 2000), Trần Thành Đồng (SN 2004), Nguyễn Văn Mạnh (SN 2003) và Phạm Ngọc Hoài (SN 1997, cùng ngụ TP. Cần Thơ).

Theo điều tra ban đầu, do mâu thuẫn gia đình, bức xúc việc chồng ra đặc khu Phú Quốc sinh sống, để lại khoản nợ và nghi chồng có quan hệ tình cảm với người khác, Sương đã thuê Nghĩa đánh, chém chồng là ông P.U.H., với giá 40 triệu đồng.

Ngày 18/4, Nghĩa rủ thêm Đồng, Mạnh và Hoài mang hung khí đến Phú Quốc. Khi phát hiện ông H. tại khu vực sân bay Phú Quốc, Mạnh đứng ngoài cảnh giới, còn Nghĩa dùng dao tự chế chém nhiều nhát vào vai, tay, chân ông H.. Cùng lúc, Hoài dùng gậy ba khúc tấn công liên tiếp.

Gây án xong, cả nhóm nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, Công an đặc khu Phú Quốc phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương truy xét.

Đến ngày 20/4, lực lượng chức năng xác định, mời các đối tượng liên quan về làm việc. Tại cơ quan công an, các nghi phạm đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.