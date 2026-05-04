Phát hiện thi thể nghi là đối tượng sát hại người phụ nữ ở Hà Tĩnh

Trưa 4/5, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo UBND xã Sơn Tiến, tỉnh Hà Tĩnh cho biết người dân vừa phát hiện một thi thể nghi là đối tượng sát hại người phụ nữ trên địa bàn, xảy ra vào tối 27/4.

Theo lãnh đạo UBND xã Sơn Tiến, vào khoảng 11h cùng ngày, người dân ở tỉnh Nghệ An đi rừng phát hiện một thi thể nam giới (tại núi Thiên Nhẫn, xã Sơn Tiến) đang trong tình trạng phân huỷ và trình báo cơ quan chức năng.

Lãnh đạo xã cho biết thi thể nam giới nói trên nghi là đối tượng H.H.T (SN 1974, trú thôn Đại Thịnh, xã Sơn Tiến). T. là đối tượng nghi sát hại chị Nguyễn Thị Thu H. (SN 1980, trú cùng thôn với đối tượng).

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân sự việc.

"Thi thể nghi là đối tượng gây án được người dân phát hiện cách vị trí bỏ lại xe máy khoảng 800m”, lãnh đạo UBND xã Sơn Tiến thông tin.

Khu vực nơi phát hiện thi thể nghi là kẻ gây án. Ảnh: S.Thông

Trước đó, vào khoảng 19h ngày 27/4, người dân thôn Đại Thịnh nghe thấy tiếng la hét thất thanh tại nhà mẹ đẻ của chị Nguyễn Thị Thu H.

Khi đến nơi, người dân bàng hoàng phát hiện chị H. tử vong, bên cạnh có nhiều vết máu và một con dao.

Công an xã Sơn Tiến phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp cận hiện trường, truy bắt nghi phạm. Bước đầu, công an xác định nghi phạm là H.H.T.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.