Che giấu 835 tỷ đồng bán kim cương, túi Hermes qua mạng

Hường, 37 tuổi, nổi tiếng nhiều năm nay trên mạng xã hội như một "bà trùm" đồ hiệu second-hand với tài khoản "Hycloset new things by hy". Nhưng sau những phiên "chốt đơn" tiền tỷ từ túi xách Hermes đến đồng hồ đính kim cương, lại là hệ thống kinh doanh tự phát, không khai báo thuế hơn 835 tỷ đồng.

Sai phạm của Hường vừa được VKSND Hà Nội nêu trong cáo trạng mới ban hành, truy tố về tội Trốn thuế. Cùng tội danh còn có hai người cung cấp hàng cho Hường là Ngô Quốc Phú, 30 tuổi và Tô Lan Phương, 45 tuổi. Cả ba bị can đều là lao động tự do.

Theo cáo trạng, từ năm 2020 đến khi bị cơ quan thuế phát hiện vào tháng 6/2025, Hường kinh doanh bán hàng hóa cũ là túi xách, đồng hồ, kim cương, áo, phụ kiện. Các mặt hàng của Hường có thương hiệu nổi tiếng thế giới như Versace, Louis Vuitton, Cartier, Hermes.

Hàng hóa được Hường đăng bán trên tài khoản mạng xã hội Facebook có tên "Hycloset new things by hy" do chị lập ra. Quá trình hoạt động, Hường không đăng ký kinh doanh và tài khoản với cơ quan thuế. Bị can dùng tài khoản ngân hàng cá nhân và của chồng để nhận tiền.

Để bán hàng, Hường thuê 8 nhân viên và chia thành các nhóm khác nhau như trả lời tin nhắn khách hàng, lên đơn, hỗ trợ đóng hàng, kiểm kê hàng hóa, "chốt đơn", nhập dữ liệu và vận chuyển đồ. Nhằm theo dõi doanh thu bán hàng, Hường sử dụng thông tin cá nhân để đăng ký tài khoản bán hàng trên phần mềm Kiot Việt.

Công an đọc lệnh tạm giữ với Hường hồi tháng 7/2025. Ảnh: Công an Hà Nội

Quá trình kinh doanh "tự do" của Hường diễn ra trong 5 năm cho đến hôm 9/7/2025 bị công an khám xét khẩn cấp nơi ở. Theo dữ liệu thu được từ máy tính xách tay của Hường xác định, doanh thu 5 năm từ 2020 đến 2024 và 6 tháng năm 2025 lần lượt là 9,3 tỷ, 27,6 tỷ, 164,8 tỷ, 272,7 tỷ, 216 tỷ và 144,4 tỷ đồng. Tổng 835 tỷ đồng.

Việc không kê khai thuế của Hường qua 5 năm 6 tháng đã gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước 12,5 tỷ đồng. Trong đó thuế giá trị gia tăng là 8,3 tỷ và thuế thu nhập cá nhân là 4,1 tỷ đồng, VKS cáo buộc.

Tại nơi ở của Hường, công an thu giữ 17.900 USD, hơn 12 triệu đồng, 1 tập tài liệu 86 trang về tài sản, bất động sản, cùng nhiều đồ vật, hàng hóa là túi xách, phụ kiện. Hiện, chồng Hường đã nộp 12,2 tỷ đồng để khắc phục hậu quả cho vợ.

Khi bị bắt, Hường khai thường bán các hàng hiệu trên Facebook từ năm 2020. Hàng được mua lại của những người không có nhu cầu sử dụng, sau đó bán lại cho khách khác có nhu cầu.

Doanh thu từ năm 2020 đến nay khoảng hơn 800 tỷ đồng nhưng Hường không kê khai, báo cáo để nộp thuế. Để quản lý, theo dõi doanh thu, chị đăng ký tài khoản bán hàng trên Kiot Việt.

Đến tháng 6/2025, khi cơ quan thuế phanh phui, xử lý nhiều vụ trốn thuế, Hường đã nhờ người xóa toàn bộ dữ liệu trên phần mềm bán hàng Kiot Việt. Trước khi xóa, các dữ liệu trên Kiot Việt được bị can lưu lại trên máy tính cá nhân. Nội dung dữ liệu lưu trữ thể hiện mã code từng mặt hàng, giá từng hàng và số lượng đã bán, doanh thu từng tháng, năm.

Hàng hiệu bày ra trong một phiên bán hàng của Hường. Ảnh: Hycloset

Ngoài ra, căn cứ sao kê các tài khoản ngân hàng mà Hường sử dụng để nhận và thanh toán tiền bán hàng, nhà chức trách còn xác định có hành vi trốn thuế của Phú và Phương.

VKS xác định, từ năm 2021 đến nay, Phú thu mua các hàng hóa cũ, đã qua sử dụng như quần áo, giày dép, túi xách hàng hiệu của nhiều người trên mạng xã hội, sau đó bán lại cho Hường. Nhưng để thuận lợi cho việc bán hàng và che giấu danh tính, doanh thu, Phú dùng tài khoản Facebook có tên con gái để đăng bài quảng cáo. Phú đã nhiều lần bán hàng cho Hường với tổng cộng hơn 28,8 tỷ đồng mà không kê khai thuế.

Tương tự, bị can Phương cũng bán hàng cho Hường tổng cộng 10,5 tỷ đồng mà không đăng ký thuế. Như vậy, VKS cáo buộc, Phú đã trốn thuế 433 triệu đồng và Phương trốn thuế 157 triệu đồng. Hiện, cả hai bị can đã tự nguyện giao nộp cho công an số tiền này để khắc phục hậu quả.