Bắt giữ người đàn ông gây ra thảm án ở Tây Ninh

Chiều 3-5, Công an tỉnh Tây Ninh đang khẩn trương điều tra vụ thảm án nghiêm trọng khiến 2 người tử vong và 2 người bị thương nặng.

Lực lượng chức năng khống chế bắt giữ đối tượng

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ trưa cùng ngày, người dân tại ấp Kỳ Châu, xã Vĩnh Công, tỉnh Tây Ninh bàng hoàng khi nghe tiếng la hét thất thanh phát ra từ nhà của đối tượng Nguyễn Tấn Phước.

Lúc mọi người chạy đến thì chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng khi Phước đang cầm dao tấn công những người thân trong gia đình.

Trong cơn cuồng sát, Phước đã dùng dao chém nhiều nhát khiến vợ là bà Đ.T.T và con nhỏ mới chỉ 2 tháng tuổi tử vong tại chỗ.

Khi nghe tiếng động và chạy vào can ngăn, cha mẹ ruột của Phước cũng bị đối tượng này điên cuồng tấn công. Hậu quả, cả 2 người đều bị chém trọng thương. Các nạn nhân sau đó đã được người dân và lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an xã Vĩnh Công đã nhanh chóng có mặt phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Tây Ninh tiến hành phong tỏa hiện trường để thực hiện công tác khám nghiệm.

Người dân hiếu kỳ tụ tập theo dõi lực lượng chức năng khống chế bắt giữ đối tượng

Đối tượng Phước đã bị lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ ngay sau đó. Cơ quan công an đang tập trung lấy lời khai, xác minh nguyên nhân dẫn đến hành vi tàn ác này; đồng thời làm rõ liệu đối tượng có dấu hiệu sử dụng chất kích thích hay mâu thuẫn gia đình từ trước đó hay không.