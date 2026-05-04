Vụ án mạng rúng động ở Quảng Trị: Nghi con trai sát hại mẹ

Sự kiện: Tin pháp luật

Vụ án mạng xảy ra tại phường Đồng Hới (Quảng Trị) khiến người vợ tử vong, chồng bị thương. Nghi phạm là con trai nạn nhân đã bị bắt giữ.

Hiện trường vụ án mạng nghiêm trọng ở thôn Đức Môn, phường Đồng Hới.

Sáng 4-5, UBND phường Đồng Hới (Quảng Trị) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào tối 3-5 tại thôn Đức Môn, phường Đồng Hới. Nạn nhân là một cặp vợ chồng, trong đó người vợ đã tử vong, người chồng bị thương và đang được cấp cứu, điều trị.

Đáng chú ý, vụ việc được xác định có liên quan đến người con trai của hai nạn nhân. 

Nghi phạm sau đó đã bị lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ để phục vụ công tác điều tra.

Ngay sau khi nhận tin báo, các đơn vị nghiệp vụ đã có mặt tại hiện trường, tiến hành khám nghiệm, thu thập chứng cứ và lấy lời khai các bên liên quan.

Hiện nguyên nhân vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

-04/05/2026 09:33 AM (GMT+7)
