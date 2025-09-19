Vụ đôi nam nữ tử vong trong nhà nghỉ: Thi thể có vết cắt ở cổ

Tối 18-9, một lãnh đạo UBND phường Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, cho biết cơ quan công an đã có báo cáo ban đầu liên quan vụ đôi nam nữ tử vong trong nhà nghỉ trên đường Nguyễn Trường Tộ.

Theo vị lãnh đạo này, khoảng 12 giờ 10 cùng ngày, Công an phường Ninh Hòa nhận tin báo của chủ nhà nghỉ TQ trên đường Nguyễn Trường Tộ, về việc có đôi nam nữ đến thuê phòng số hai. Tuy nhiên, sau đó chủ nhà nghỉ phát hiện nhiều bất thường nên đến kiểm tra thì nam thanh niên cầm dao cố thủ bên trong.

Vụ án khiến hàng trăm người hiếu kỳ tụ tập theo dõi. Ảnh: XH

Nhận tin báo, Công an phường Ninh Hòa nhanh chóng cử lực lượng xuống nơi xảy ra sự việc.

Khi đến nơi, lực lượng Công an phường Ninh Hòa mở cửa phòng thì phát hiện một nam, một nữ nằm bất động trên cổ có vết cắt và đã tử vong.

Tại hiện trường cảnh sát còn phát hiện có một con dao thái lan, một điện thoại iPhone trên giường.

Qua xác minh theo giấy tùy thân, nam thanh niên tên HTĐ (27 tuổi, sinh năm 1998, ngụ xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau), thi thể còn lại là chị TTN (24 tuổi, ngụ xã Khánh Bình, tỉnh Cà Mau).

Hiện, Công an phường Ninh Hòa đang phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa điều tra nguyên nhân vụ việc.

Về thông tin có một người được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa, trao đổi với PV, lãnh đạo bệnh viện này cho biết đến nay, đơn vị không tiếp nhận bệnh nào liên quan vụ việc xảy ra ở nhà nghỉ trên đường Nguyễn Trường Tộ, phường Ninh Hòa.