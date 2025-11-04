CSGT vây bắt đối tượng truy nã trong rẫy cà phê

Ngày 4-11, tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã bàn giao đối tượng truy nã Thăng Văn Bảo (32 tuổi) cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai thụ lý theo thẩm quyền.

Thăng Văn Bảo bị CSGT khống chế thành công.

Trước đó, vào hồi 13 giờ ngày 3-11, Tổ CSGT Thuận Hạnh thuộc Đội CSGT đường bộ số 6, Phòng CSGT đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên địa bàn nhận được tin báo có một đối tượng lạ mặt xuất hiện tại khu vực rẫy cà phê thuộc thôn 11, xã Đức An.

Tin báo còn cho biết thanh niên này khoảng 30 tuổi có nhiều biểu hiện nghi vấn, thường xuyên lẩn tránh khi có người xuất hiện và di chuyển không rõ mục đích.

Tổ CSGT Thuận Hạnh đã triển khai phối hợp với Công an xã Đức An tiến hành xác minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, nhanh chóng xác định thanh niên nghi vấn trên là Thăng Văn Bảo bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước (nay là tỉnh Đồng Nai) truy nã về tội cố ý gây thương tích vào ngày 10-4-2025.

Quyết định truy nã Thăng Văn Bảo.

Sau khi xác định rõ nhân thân, Trung tá Nguyễn Sơn Đại Hải, Phó Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 6 đã trực tiếp chỉ đạo Tổ CSGT Thuận Hạnh phối hợp với Công an xã Đức An triển khai kế hoạch truy bắt. Cảnh sát đã chia thành các mũi công tác, tổ chức bao vây khu vực nghi đối tượng đang lẩn trốn, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân và cán bộ, chiến sĩ tham gia.

Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, tổ công tác đã phát hiện và khống chế thành công Thăng Văn Bảo tại khu vực rẫy cà phê thôn 11, xã Đức An. Quá trình bắt giữ diễn ra an toàn, không để xảy ra thương tích hay thiệt hại.

Tại cơ quan công an, Thăng Văn Bảo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình theo đúng nội dung trong quyết định truy nã.