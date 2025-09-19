Vụ đôi nam nữ tử vong trong nhà nghỉ: Nam thanh niên cầm dao cố thủ trong phòng

Tối 18-9, một nguồn tin cho hay Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đang tiếp tục điều tra vụ đôi nam nữ tử vong trong nhà nghỉ ở phường Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Theo nguồn tin của PLO, trước khi công an đến hiện trường, nam thanh niên cầm dao cố thủ trong phòng.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường, điều tra vụ việc. Ảnh: XH

Theo nguồn tin trên, khoảng 12 giờ 10 cùng ngày, chủ nhà nghỉ TQ trên đường Nguyễn Trường Tộ, phường Ninh Hòa trình báo cơ quan chức năng có một nam thanh niên đang cầm dao cố thủ trong phòng số 2 cùng một phụ nữ. Hai người này cùng đến thuê phòng nghỉ trước đó.

Lo sợ có chuyện chẳng lành, chủ nhà nghỉ báo cơ quan chức năng. Khi đến hiện trường, cảnh sát xác định hai người thuê phòng nghỉ trên đã tử vong, xung quanh có nhiều vết máu.

Danh tính hai người tử vong được xác định là anh HTĐ (27 tuổi) và chị TTN (24 tuổi, cùng ngụ tỉnh Cà Mau).