“Bí mật chết người” mà người đàn ông dấu kín trong khoang máy ô tô

Tin từ Công an tỉnh Lào Cai ngày 3-11 cho biết cơ quan điều tra vừa quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Mạnh Tưởng (SN 1976, trú tại Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Trần Mạnh Tường tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, vào khoảng 16 giờ ngày 23-10, Tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lào Cai, Phòng Cảnh sát giao thông và Công an phường Yên Bái triển khai các biện pháp nghiệp vụ phát hiện bắt quả tang đối tượng Trần Mạnh Tưởng, điều khiển xe ô tô BKS 30F-299.48 nhãn hiệu Honda CR-V đang trên đường vận chuyển ma túy đi tiêu thụ.

Để qua mắt lực lượng chức năng, Tưởng đã chia ma tuý thành 7 gói nhỏ, sau đó cất giấu dưới nắp capo (trong khoang máy) của ô tô. Ngoài ra, tại sàn dưới hàng ghế sau của xe, tổ công tác cũng thu giữ thêm 0,1 gram methamphetamine dạng viên nén.

Kết quả cân xác định tổng khối lượng vật chứng thu giữ là 675,97 gram, tương đương gần 2 bánh heroin.

Hiện, vụ án được được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục điều tra mở rộng.