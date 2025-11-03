Sát hại người yêu trong nhà nghỉ

Ngày 2/11, Bảo Anh bị Công an An Giang tạm giữ hình sự để điều tra hành vi Giết người.

Đỗ Bảo Anh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Dương Đông

Tại cơ quan điều tra, Bảo Anh khai nhận, tối 30/10 cùng người yêu 27 tuổi thuê nhà nghỉ gần nhà cô gái tại Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh.

Tại đây, hai bên xảy ra cãi vã. Trong lúc tức giận, Bảo Anh bóp cổ cô gái. Khoảng 5 phút sau nạn nhân tắt thở, anh ta tiếp tục ngủ lại đây đến sáng, sau đó bắt taxi về quê tỉnh An Giang.

Chiều 31/10, Bảo Anh đến Công an phường Long Phú đầu thú, khai địa chỉ nhà nghỉ đã sát hại cô gái.

Công an tỉnh An Giang bàn giao Bảo Anh cho Công an tỉnh Tây Ninh điều tra, làm rõ lời khai của nghi phạm.