2 vợ chồng lớn tuổi tử vong trong nhà, người có nhiều vết thương

Đến khoảng 21 giờ ngày 15-9, Công an phường An Phú vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM, khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc khiến hai vợ chồng tử vong.

Người dân tập trung rất đông để xem lực lượng công an điều tra vụ việc. Ảnh: LA

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ người dân nghe thấy tiếng la hét thất thanh tại một căn nhà khu phố Bình Phước B (phường An Phú).

Khi người dân chạy đến thì phát hiện cháu nội của hai ông bà (khoảng 10 tuổi) đang khóc thảm thiết.

Dưới nền nhà người dân phát hiện ông Đặng Văn L (61 tuổi) và bà Phạm Thị H (61 tuổi, vợ ông L) nằm gần nhau và đã tử vong với nhiều vết thương. Ngay lập tức, người dân đã gọi điện báo công an.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an phường An Phú đã ngay lập tức có mặt bảo vệ để các đơn vị nghiệp vụ điều tra.

Khi nhận thông tin, người con trai chạy về thấy cả hai cha mẹ đều đã tử vong nên đã khóc và ngất xỉu tại hiện trường.

Theo một số người dân, thời điểm xảy ra vụ việc người dân nghe tiếng cãi nhau rất lớn.