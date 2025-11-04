Công an Tây Ninh bác thông tin “trộm tài sản giải thích không ai tin nên tự tử”

Chiều tối ngày 3/11, Đại tá Phạm Thanh Tâm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, khoảng 2-3 ngày nay, nhiều tài khoản mạng xã hội (facebook, tiktok) đăng tải thông tin vụ TNGT xảy ra tại Km 46+500, đường ĐT 830, ấp 4 Lương Bình, xã Thạnh Lợi, tỉnh Tây Ninh khiến 1 người tử vong với nội dung không đúng sự thật, gây hoang mang trong dư luận, gây ảnh hưởng đến an ninh trệt tự trên địa bàn. Công an tỉnh Tây Ninh đã điều tra làm rõ vụ việc.

Vụ tai nạn do nạn nhân đi bộ sai quy định không phải là tự tử.

Theo đó, các trang mạng đăng tải hình ảnh kèm nội dung từ một vụ TNGT thông thường biến thành một vụ người đàn ông trộm tài sản của công ty, tự dằn vặt và lao vào xe đầu kéo tự tử, để lại thư tuyệt mệnh. Một trong số các tài khoản tiktok thu hút người xem nhiều nhất là tài khoản “Tamtangluongtamne”.

Trong clip này, chủ tài khoản đã ghép hình ảnh bức thư tuyệt mệnh và hình ảnh vụ TNGT. Nội dung đoạn clip trên hàm ý nạn nhân phân bua lấy trộm tài sản của công ty nhưng lấy rất ít, bị phát hiện nhưng giải thích phía công ty không tin nên để lại thư tuyệt mệnh và tự tử.

Các trang mạng đăng tải thông tin không kiểm chứng, sai sự thật gây hoang mang dư luận.

Tuy nhiên quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định vụ TNGt trên là do nạn nhân leo qua dải phân cách băng qua đường thiếu quan sát dẫn đến việc bị xe đầu kéo tông tử vong và bác thông tin đăng tải trên các trang mạng xã hội.

Theo đó, khoảng 19h55 ngày 15/10, tài xế N.H.D. (SN 1986, ngụ xã Xuyên Mộc, TP Hồ Chí Minh) điều khiển xe đầu kéo kéo rơ-mooc lưu thông trên đường ĐT 830 (hướng từ xã Đức Hòa về xã Bến Lức), đến đoạn thuộc ấp 4 thì va chạm với ông H.V.D. (SN 1979, quê Cà Mau) khiến ông D. tử vong.