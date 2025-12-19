Bắt đối tượng chích điện cụ bà bán vé số để cướp tiền và vàng

Trước đó, vào ngày 11/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang nhận được báo cáo của Công an xã Tân Hiệp về vụ có dấu hiệu của tội phạm "Giết người và Cướp tài sản”. Thủ đoạn của đối tượng là lợi dụng đêm tối đột nhập vào nhà dùng điện chích vào người nạn nhân để cướp tài sản. Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Thắm (SN 1950, nơi cư trú: ấp Đông Thạnh, xã Tân Hiệp, tỉnh An Giang). Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an xã Tân Hiệp và các đơn vị có liên quan khám nghiệm hiện trường và tổ chức truy xét đối tượng.

Các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Thù (tên thường gọi là Phường).

Bà Thắm sống một mình bằng nghề bán vé số dạo tại địa phương, không có chồng con. Khoảng 1 năm trước, bà Thắm bán mảnh đất được 50 triệu đồng. Do không có chồng con nên bà Thắm có cho mấy người cháu ruột mỗi người 5 triệu đồng, số tiền còn lại bà mua được 5 chỉ vàng 24K cất phòng thân.

Căn nhà bà Thắm ở vào buổi tối không có cửa đóng khóa kiên cố, cẩn thận mà chỉ khép hờ. Khoảng 1h50, ngày 11/12, bà Thắm đang nằm trong mùng ngủ một mình thì phát hiện một nam thanh niên lạ mặt lẻn vào nhà đứng trước mùng ngủ của bà Thắm dùng dao gạch vào mùng bà tạo thành một lỗ rồi cho móc phơi đồ bằng kim loại có gắn điện dí vào bàn tay bà Thắm làm bị thương nhẹ. Sau đó đối tượng dùng mền, gối có sẵn trên giường đè lên mặt bà Thắm. Thấy đối tượng đang hung hãn nên bà Thắm giả chết nằm im không cựa quậy nữa. Đối tượng thấy bà Thắm không còn phản kháng nên lục soát lấy tài sản trên người lấy 5 chỉ vàng 24K và 3 triệu đồng, sau đó đối tượng tẩu thoát khỏi hiện trường. Khi biết đối tượng đã bỏ đi thì bà Thắm mới kêu người thân trình báo Công an xã Tân Hiệp.

Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an xã Tân Hiệp và các đơn vị có liên quan đã khám nghiệm hiện trường, phát hiện ổ điện nhà bà Thắm được kết nối trực tiếp từ nguồn điện 220V đang sử dụng của gia đình. Đối tượng dùng dây điện cắt từ quạt gió của nhà bà Thắm, một đầu có chuôi cắm vào ổ điện ngay đầu giường, đầu còn lại phần dây đồng dẫn điện đối tượng buộc 1 sợi vào móc phơi đồ bằng kim loại, sợi còn lại buộc vào móc nhựa. Cơ quan điều tra đã thu các đồ vật, công cụ gây án còn để lại tại hiện trường.

Qua rà soát địa bàn và từ công tác nghiệp vụ, Ban chuyên án nghi vấn đối tượng tên Nguyễn Văn Thù, là cháu ruột bà Thắm nghi có liên quan đến vụ án nên tập trung lực lượng xác minh, làm rõ. Thù có nhiều biểu hiện nghi vấn, bất minh về kinh tế và đã bỏ trốn khỏi địa phương, không xác định được Thù ở đâu.

Tổ trinh sát xác minh và truy bắt xác định tên Thù đang ở khu vực phường Minh Hưng, tỉnh Đồng Nai nên đãphối hợp với Công an phường Minh Hưng bắt giữ khi Thù đang lẩn trốn ở nhà trọ tại khu phố 3 A, phường Minh Hưng, tỉnh Đồng Nai, vào 22h30, ngày 16/12.

Hiện nay, chuyên án đang tiêp tục điều tra mở rộng.

Việc phá thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng gây án nhanh chóng được nhân dân, cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận, đánh giá cao, góp phần đảm bảo ANTT địa bàn.