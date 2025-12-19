Gia đình 4 người ở Đà Nẵng gặp nạn trên đường cao tốc, cháu bé 9 tháng tuổi tử vong

Trưa 19-12, lãnh đạo Trung tâm Y tế Nam Đông (TP Huế) cho biết đang tiến hành kiểm tra, chăm sóc sức khỏe 3 nạn nhân cùng một gia đình bị tai nạn giao thông trên đường cao tốc La Sơn - Hòa Liên.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 4 người trong một gia đình ở Đà Nẵng thương vong. Ảnh: Nhật Hoàng.

Vào khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, Trung tâm Y tế Nam Đông tiếp nhận 4 nạn nhân, gồm vợ chồng anh Ngô Minh Hải N. (SN 2003) - chị Trần Thị Diễm H. (SN 2005), con trai Ngô Minh Q. (9 tháng tuổi) và cha ruột anh N. là ông Ngô Văn H. (SN 1975; cùng trú tại đường Hà Nam Đông, xã Điện Bàn, TP Đà Nẵng), được xe cấp cứu của Đội 0 đồng Huế - SOS75 chuyển tới. Vào thời điểm tiếp nhận, cháu Q. đã tử vong; 3 người còn lại bị chấn thương phần mềm, được các y bác sĩ nhanh chóng cấp cứu, chăm sóc sức khỏe.

Trung tâm Y tế Nam Đông đã trình báo với cơ quan chức năng để tiến hành các bước điều tra, xác định nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, cả 4 người này cùng đi trên một ô tô con (chưa rõ người điều khiển) lưu thông trên đường cao tốc La Sơn - Hòa Liên theo hướng Huế - Đà Nẵng. Khi đến Km 13 đoạn qua xã Khe Tre, TP Huế thì xe mất lái, tông vào vật cứng nên dẫn đến tai nạn.

Nhận được tin báo, Trung tâm Y tế Nam Đông, Trung tâm Vận chuyển cấp cứu 115 TP Huế và Đội 0 đồng Huế - SOS75 nhanh chóng điều phương tiện, nhân viên đến hiện trường cứu nạn.

Tại hiện trường, chiếc ô tô con bị hư hỏng nặng phần đầu, lốp bên ghế phụ bị nổ, nhiều cấu kiện văng xa và có dấu hiệu tông vào khối bê tông ở bên đường. Nguyên nhân tai nạn đang được cơ quan công an làm rõ.

Tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên là một phần của dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông, hiện mới hoàn thành giai đoạn 1 với 2 làn xe dành cho 2 chiều lưu thông. Gia đoạn 2 mở rộng dự án lên 4 làn xe, do Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư, vừa được khởi công.