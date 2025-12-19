“Tuấn chợ Gốc” – kẻ cầm đầu đường dây lô đề nghìn tỷ ở Thái Bình (cũ) và 109 bị cáo lĩnh án

Ngày 18/12, sau nhiều ngày xét xử, Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên đã tuyên án đối với 110 bị cáo trong vụ án "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc", quy định tại các Điều 321, Điều 322 Bộ luật Hình sự, trong đó có "Tuấn chợ Gốc" - SN 1970, phường Trần Hưng Đạo, Hưng Yên, kẻ cầm đầu đường dây.

Đây là vụ án gây rúng động dư luận địa phương bởi số tiền lớn mà các đối tượng phạm tội đã giao dịch. Thời điểm vụ án được triệt phá vào tháng 3/2025, cơ quan điều tra cho biết, theo thống kê, sau 6 năm hoạt động, số tiền giao dịch của đường dây này có thể lên tới khoảng 10.000 tỷ đồng.

Công an cho biết, tính riêng trong năm 2024, số lượng tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc và tổ chức đánh bạc trong đường dây này là trên 2.500 tỷ đồng. Quá trình triệt phá, nhà chức trách đã thu giữ nhiều tiền mặt, phong tỏa, kê biên nhiều tài sản, bất động sản trị giá trên 700 tỷ đồng.

Bùi Quốc Tuấn - tức "Tuấn chợ Gốc" bị Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên tuyên phạt 6 năm tù về tội "Tổ chức đánh bạc". Ảnh: Công an Hưng Yên

Theo cơ quan truy tố, Bùi Quốc Tuấn - tức "Tuấn chợ Gốc" là người cầm đầu đường dây lô đề nghìn tỷ. Tuấn đã xây dựng nhiều đầu mối ở các địa bàn trong tỉnh để giao dịch mua, bán số lô, số đề. Các đối tượng liên hệ giao dịch qua tài khoản Zalo.

Từ đầu năm 2022, “Tuấn chợ Gốc” giao cho Bùi Thế Trung (SN 1992, trú Hoàng Mai, TP.Hà Nội, con trai Tuấn) thay mình nhận bảng số lô, số đề của các đầu mối thư ký cấp dưới trong đường dây.

Bùi Thế Trung đã lập ra các tài khoản Zalo 'ảo' đăng ký bằng sim rác và định kỳ hằng tháng thay đổi tài khoản Zalo.

Hàng ngày, đối tượng Trung lập nhóm Zalo riêng có thành viên gồm 2 tài khoản của Trung và tài khoản Zalo của đầu mối thư ký cấp dưới để nhận bảng số lô, số đề họ chuyển.

Sau khi chốt thắng thua vào buổi tối, Trung sẽ xóa các nhóm Zalo đó và ngày hôm sau lập nhóm Zalo mới. Các đối tượng quy định thanh toán bằng việc chuyển khoản, nhiều tài khoản ngân hàng được chúng sử dụng để giao dịch thanh toán tiền lô, đề.

Cơ quan truy tố cáo buộc, 2 bố con “Tuấn chợ Gốc” đã tổ chức cho một số đối tượng khác đánh bạc dưới hình thức mua, bán số lô, số đề với số tiền trên 196 tỷ đồng.

Trở lại diễn biến phiên tòa, sau nghị án, căn cứ vào chứng cứ, tài liệu cũng như diễn biến xét xử tại phiên tòa, Hội đồng xét xử sơ thẩm quyết định, tuyên “Tuấn chợ Gốc”, Bùi Thế Trung phạm tội “Tổ chức đánh bạc”.

Về hình phạt, “Tuấn chợ Gốc” bị tuyên 6 năm tù; Bùi Thế Trung lĩnh án 5 năm 6 tháng tù.

Trong vụ án, có 42 bị cáo bị tuyên phạt từ 6 tháng tù đến 3 năm 6 tháng tù về tội “Đánh bạc”, “Tổ chức đánh bạc”; 38 bị cáo bị tuyên phạt từ 6 tháng tù đến 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; có bị cáo bị phạt cải tạo không giam giữ, cũng có bị cáo bị phạt tiền về tội “Đánh bạc”…