Người đánh, kéo lê bạn gái ở Hải Phòng bị triệu tập

Huấn, 35 tuổi, ở xã Tri Phú, tỉnh Tuyên Quang, bị Công an xã An Thành lập hồ sơ xử lý về hành vi cố ý gây thương tích, Công an TP Hải Phòng thông tin ngày 9/3.

Cô gái bị Bàn Văn Huấn kéo lê trên đường. Ảnh: Chụp màn hình

Theo nhà chức trách, sáng 8/3, Huấn cùng bạn gái 24 tuổi, ở phường Đông Hải, TP Hải Phòng đi đến nhà bạn ở xã Hà Nam chơi. Đến khoảng 14h30, hai người ra về, đến đoạn phà Giải (thuộc địa bàn xã An Thành) thì xảy ra mâu thuẫn.

Huấn sau đó đánh, đá vào vùng mặt bạn gái khiến cô chảy máu. Khi nạn nhân ngồi trên đường, anh ta túm áo, kéo lê trong tư thế nằm ngửa.

Hành vi của Huấn bị người dân ở hiện trường ghi hình, đưa lên mạng xã hội, nhận về nhiều bức xúc. Nắm được thông tin vụ việc, Công an xã An Thành đã vào cuộc xác minh, triệu tập Huấn để làm việc.