Đường dây "Xôi lạc TV" lắp đặt camera, hệ thống báo động tại nơi ở, nơi làm việc

Vừa qua, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05 - Bộ Công an) phối hợp với Công an tỉnh Hưng Yên vừa triệt phá đường dây "Xôi lạc TV", khởi tố 30 đối tượng gồm nhiều quản trị viên, bình luận viên, nhân viên và các đối tượng cầm đầu của "Xôi lạc TV".

Theo cơ quan điều tra, trong vụ án này, các đối tượng hoạt động dưới vỏ bọc là nhân viên của công ty Heligate - công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, phát triển phần mềm.

Trung tá Phạm Văn Hiểu (Phó Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hưng Yên). (Ảnh: Trọng Phú)

Để che giấu hoạt động phạm tội, các đối tượng đồng thời sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi như thay đổi tên miền liên tục, sử dụng máy chủ đặt ở nước ngoài và phân tán hệ thống quản trị nhằm che giấu danh tính…

Trung tá Phạm Văn Hiểu (Phó Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hưng Yên) cho biết: Để tránh bị phát hiện, đối tượng chủ mưu, cầm đầu không trực tiếp gặp nhân viên; mọi hoạt động đều được thực hiện thông qua các trưởng nhóm hoặc mạng xã hội Telegram, Singet…

Các thiết bị điện tử đều được cài đặt mật khẩu nhiều lớp. Đồng thời, đặt nhiều trụ sở làm việc khác nhau cho nhân viên (mỗi bộ phận vận hành tách biệt).

Đa phần đối tượng làm việc online; sinh sống không theo thông tin nơi đăng ký thường trú, không khai báo tạm trú tại nơi ở. Các đối tượng thường nhờ người thuê, mua các căn hộ chung cư cao cấp để sinh sống vì tại các chung cư cao cấp chỉ những người sinh sống mới được vào.

Theo cơ quan điều tra, nhiều đối tượng hoạt động tại các chung cư có nhiều tòa nhà khác nhau, mỗi tầng có nhiều phòng. Tại chỗ ở, nơi làm việc, các đối tượng lắp đặt hệ thống báo động từ xa, camera giám sát.

Nhóm bình luận viên, quản trị viên của "Xôi lạc TV" đã bị bắt.

Điều này gây khó khăn trong xác định thông tin nhân thân, chỗ ở, nơi làm việc của các đối tượng cũng như phân loại về nhiệm vụ của từng đối tượng và thu thập dữ liệu chứng minh hành vi phạm tội. Hình thức nhận, thanh toán tiền công đều được chuyển qua ví điện tử (không sử dụng chuyển, nhận tiền trực tiếp qua tài khoản ngân hàng) gây khó khăn trong truy vết dòng tiền.

Theo cơ quan công an, người dân tuyệt đối không truy cập, chia sẻ các đường link bóng đá lậu vì có thể đối diện với nguy cơ vi phạm pháp luật và bị đánh cắp thông tin, dữ liệu cá nhân, hoặc bị các đối tượng xấu lôi kéo vào tệ nạn cờ bạc, cá độ bóng đá.