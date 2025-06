Đường dây đánh bạc hơn 350 tỷ đồng bị triệt phá

Ngày 22/6, thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết các đơn vị nghiệp vụ công an, VKS đã phối hợp, triệt phá chuyên án đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, bắt giữ và triệu tập 34 nghi can để điều tra hành vi Tổ chức đánh bạc; Đánh bạc.

34 nghi can tại cơ quan công an. Ảnh: Xuân Mai

Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện đường dây đánh bạc có nhiều người tham gia, quy mô lớn. Công an tỉnh sau đó phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an TP Đà Nẵng triệt phá.

Ban chuyên án xác định Nguyễn Minh Trí, 35 tuổi, và Huỳnh Văn An, 36 tuổi (cùng ngụ Đà Nẵng) cầm đầu đường dây cờ bạc này.

Huỳnh Văn An tại cơ quan Công an. Ảnh: Xuân Mai

Ngày 21/6, cảnh sát đồng loạt ra quân bắt giữ, khám xét nơi ở của hai nghi can cầm đầu; triệu tập hơn 30 người khác ở nhiều tỉnh thành. Tang vật thu giữ gồm 35 điện thoại di động, 2 máy tính bảng, laptop, 2 ôtô, 50 triệu đồng tiền mặt, hơn 15.000 trang dữ liệu cùng nhiều tài liệu khác.

Kết quả điều tra xác định, đường dây này tổ chức đánh bạc sử dụng website: agbong88.com, các con bạc cá cược thông qua trang web bong88.com. Nhóm này sử dụng các phần mềm tin nhắn ẩn danh trên mạng để liên lạc, trao đổi, thỏa thuận giao dịch trong quá trình sát phạt.

Trích xuất dữ liệu điện tử, cảnh sát xác định từ tháng 4 đến nay, đường dây này đã tổ chức cho hơn 100.000 lượt đánh bạc, giao dịch hơn 350 tỷ đồng.

Tang vật bị cảnh sát thu giữ. Ảnh: Xuân Mai

Vụ án đang được mở rộng điều tra.