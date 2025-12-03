Bóc gỡ đường dây cá độ quy mô hàng nghìn tỷ đồng

Đường dây này do Hoàng Tạ Minh Cường (SN 1995, trú tại phường Thành Nam, tỉnh Ninh Bình) cầm đầu.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Cục cảnh sát hình sự, Bộ Công an phát hiện nhóm đối tượng nghi vấn thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá. Cục Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ thu thập tài liệu, chứng cứ nhanh chóng triệt phá, bắt giữ đối tượng xử lý theo quy định pháp luật.

Các đối tượng trong đường dây bị bắt giữ

Quá trình đấu tranh chuyên án gặp rất nhiều khó khăn như, đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự, có trình độ công nghệ thông tin, hoạt động phạm tội trên không gian mạng, cư trú tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Tuy nhiên, trong thời gian 1 tháng, Cục Cảnh sát hình sự đã dựng nhân thân, lai lịch, di biến động và thu thập được tài liệu tổ chức đánh bạc và đánh bạc của các đối tượng.

Ngày 9-9-2025, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an các địa phương đồng loạt tiến hành triệu tập hàng chục đối tượng, khám xét khẩn cấp 17 địa điểm tại TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Ninh Bình, Đắk Lắk…

Ngày 18-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 12 bị can về tội “Tổ chức đánh bạc” gồm Hoàng Tạ Minh Cường; Ngô Xuân Huy (SN 1989), Trần Văn Huấn (SN 1997), Trần Hữu Quân (SN 1989), Trần Hồng Giang (SN 1984), cùng trú tại phường Dĩ An, TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Đình Tuấn (SN 1991); Bùi Trọng Tưởng (SN 1989), Nguyễn Đình Cảnh (SN 1994), cùng trú tại xã Thường Tín, TP Hà Nội; Nguyễn Minh Tuấn (SN 1991), Bùi Văn Tuấn (SN 1993, có 1 tiền án), cùng trú tại xã Đại Xuyên, TP Hà Nội; Trần Tuấn Anh (SN 1976, 1 tiền án), trú tại phường Vĩnh Hưng, TP Hà Nội; Nguyễn Văn Hiếu (SN 1988), trú tại xã An Khánh, TP Hà Nội.

Ngoài ra, Cơ quan điều tra cũng khởi tố 15 đối tượng về tội “Đánh bạc” gồm: Nguyễn Chí Tỉnh (1 tiền án), Đinh Trọng Bộ, Vương Sỹ Hào (1 tiền án), Ngô Trung, Nguyễn Duy Hưng (1 tiền sự), Nguyễn Mạnh Quyết, Nguyễn Duy Tuấn, Chu Đức Tấn, Nguyễn Đình Đại, Vũ Đắc Viên, Nguyễn Văn Chuẩn, Nguyễn Văn Tuấn, Vương Văn Anh, Nguyễn Xuân Hiếu, Trần Việt Hùng,

Qua khám xét, cơ quan điều tra đã thu hơn 1,1 tỷ đồng, 1 xe ô tô, 41 điện thoại, 5 máy tính, 2 CPU máy tính và nhiều đồ vật tài liệu liên quan hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định, Hoàng Tạ Minh Cường sinh sống ở miền Bắc nhưng thuê các đối tượng trong miền Nam để quản lý, chia tách, tính tiền thắng, thua và sử dụng tài khoản ngân hàng chuyển nhận, tiền cá độ. Cường chỉ liên lạc qua các trang mạng xã hội chứ không gặp mặt.

Từ năm 2024, Cường mua tài khoản tổng đại lý, rồi chia thành 4 cấp tài khoản để giao lại cho nhiều tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, quy đổi 1USD = 10.000 đến 100.000 đồng. Sau đó, Cường thuê Tùng làm quản lý chia tách tài khoản, tính tiền thắng thua; Huy, Quân, Khương, Trung, Huấn nhận nhiệm vụ mở tài khoản ở các ngân hàng để chuyển nhận tiền thắng, thua cá độ.

Các đối tượng thống nhất, vào thứ 2 hàng tuần sẽ tổng kết tiền thắng, thua cá độ trên các tài khoản và thanh toán với nhau bằng cách chuyển khoản ngân hàng. Tài liệu điều tra Cơ quan Công an xác định, nhiều đối tượng sử dụng tài khoản để đánh cá độ bóng đá lên tới hàng trăm triệu đồng/1 trận đấu. Từ tháng 11-2024 đến tháng 9-2025, tổng số tiền đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên các tài khoản cá độ lên đến hàng nghìn tỷ đồng trên khắp cả nước.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, ngày 24-11, Cơ quan CSĐT Bộ Công an tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam với 17 đối tượng liên quan khác về tội “Tổ chức đánh bạc và đánh bạc”.